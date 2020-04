Einzelhandel in der Grafschaft : Ein weiterer Schritt in die Normalität

Grafschaft Große Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern dürfen ab Montag öffnen, wenn sie die Verkaufsfläche begrenzen. Welche Geschäfte öffnen in der Moerser Innenstadt?

In NRW will man ab Montag einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen. Mit einem neuen Erlass dürfen dann alle Geschäfte öffnen – vorausgesetzt, sie begrenzen ihre Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter. Auch Saturn Moers will am Montag wieder für die Kunden öffnen. „Wir werden die 800 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit Flatterband begrenzen. Die Fluchtwege müssen ja auf jeden Fall frei bleiben“, so Geschäftsführer Jörg Lütke Erdmann. Die Kernöffnungszeit werde man verkürzen – montags bis freitags können die Kunden von 10 bis 18 Uhr den Elektronik-Fachmarkt betreten. Das Modehaus Braun wird ebenfalls am Montag ab 9.30 Uhr seine Türen öffnen. Die C&A-Filiale auf der Steinstraße hingegen werde am Montag noch nicht öffnen, hieß es am Freitag auf Nachfrage der RP. Weitere Auskünfte zu einem möglichen Öffnungstermin könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilen. Auch bei der Pressestelle von H&M konnte keine konkrete Aussage gemacht werden. „In den Bundesländern, in denen wir die Gesamtverkaufsfläche in unseren Geschäften auf den Richtwert von 800 Quadratmeter minimieren können, tun wir dies auch“, hieß es. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der so dynamischen Entwicklungen keine Auskunft zu den einzelnen Standorten geben können, an denen wir eröffnen.“