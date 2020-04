Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn : Wie Rat und Ausschuss künftig arbeiten

Der Moerser Stadtrat hat auch im April getagt – allerdings nur mit den Fraktionsvorsitzenden. Jeder Besucher und Teilnehmer musste sich beim Eintritt in den Ratssaal die Hände desinfizieren. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Grafschaft Während Politik und Verwaltung in Moers noch beraten, ob der Stadtrat im Mai in voller Größe tagen soll, übernimmt in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn jetzt der Hauptausschuss dessen Aufgaben.

Die Corona-Pandemie hat auch das politische Leben in den Kommunen auf den Kopf gestellt. Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen können nicht mehr stattfinden – jedenfalls nicht mehr so, wie gehabt. Statt persönlichen Zusammenkünften gibt es jetzt Video- und Telefonkonferenzen, statt hitziger Diskussionen in der Öffentlichkeit der Lage angepasste Zurückhaltung. Unsere Redaktion hat in den Kommunen nachgefragt, wie die Rückkehr in einen neuen politischen Alltag gelingen kann.



Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn haben die Fraktionsvorsitzenden und ihre Stellvertreter bereits in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen, auf die nächsten Sitzungen der Ausschüsse und des Rats zu verzichten. Beim Kommunalpolitischen Gespräch, zu dem von Bürgermeister Harald Lenßen in den großen Ratssaal eingeladen wurde, kamen sie überein, von der neuen „Paragraph-11-Regelung“ Gebrauch zu machen. Das heißt: Sie übertragen sämtliche Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse auf den Haupt- und Finanzausschuss. Dieser soll in verkleinerter Form tagen.

Neukirchen-Vluyn zählt zu den ersten Städten, die diesen neuen Weg beschlossen haben, der seit dem Dienstag nach Ostern möglich ist. Konkret fallen die Sitzungen des Sozialausschusses am 25 Mai sowie des Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses am 27 Mai aus. Die technischen Sitzungen des Stadtentwicklungsausschusses am 3. Juni sowie des Ausschusses für Bauen, Grünflächen und Umwelt am 10. Juni sollen ebenfalls entfallen oder bei zwingendem Bedarf mit reduzierter Tagesordnung stattfinden.

INFO Änderung in der Kommunalverfassung Entscheidung Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 14. April in dritter Lesung das Epidemie-Gesetz verabschiedet.

Damit ist auch eine Änderungen in der Kommunalverfassung beschlossen worden.

So ist jetzt vorgesehen, dass Entscheidungsbefugnisse des Rates in Krisenzeiten auf den Hauptausschuss übergehen können, wenn in einem schriftlichen Verfahren Zweidrittel der Ratsmitglieder dies beschließen.

Gesetz Geregelt ist das als Paragraph 60, Absatz 1, der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit Paragraph 11 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes Nordrhein-Westfalen.



Diskussion Zurzeit ist es noch nicht erlaubt, einen Rat oder einen Ausschuss digital tagen zu lassen, auch wenn das in der Corona-Zeit in Kreisen der Politik ein Diskussionsthema ist. Eine solche Möglichkeit müsste gesetzlich genau festgelegt werden, genauso wie die Regeln, unter denen solche Sitzungen einzuberufen und zu halten wären.

Die SPD-Fraktion begrüßt die Entscheidung. „In Zeiten von Corona hat die Politik eine Vorbildfunktion“, sagen Elke Buttkereit als Fraktionsvorsitzende und Richard Stanczyk als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „Solange uns nicht klar ist, ob die Bemühungen zur Eindämmung der Krankheit wirklich Wirkung zeigen, haben auch die politischen Vertreter das Gebot des Abstandhaltens bei sich selber einzuhalten.“ Und Günter Zeller als weiterer stellvertretender Fraktionsvorsitzender ergänzt: „Durch die getroffenen Entscheidungen hat die Politik in Neukirchen-Vluyn gezeigt, dass wir zwar eine Corona-Krise, aber keine Krise der Demokratie haben. Die Bürger werden über alle Themen und Vorlagen digital informiert.“

Auch Markus Nacke hält die neue Regelung für gut. „Alles ändert sich in der Corona-Zeit, nichts ist mehr so wie vorher“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende. „Die politische Arbeit wird jetzt virtueller.“ Er hat bereits zu zwei Fraktionssitzungen eingeladen, bei denen alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger der CDU in einer Videokonferenz zugeschaltet waren. „Alle haben ein Tablet mit Kamera“, berichtet er. „Von den 21 Fraktionsmitgliedern waren 19 dabei. Sie haben sehr diszipliniert gearbeitet, sich präzise und kurz zu Wort gemeldet.“ So hätten die Fraktionssitzungen weniger lange gedauert als sonst. Nacke kann sich vorstellen, irgendwann einmal auch Ausschüsse oder den Rat als Videokonferenzen tagen zu lassen. „Dazu müssten aber die Gesetze geändert werden“, sagt er. „Bei Beschlüssen haben heute die Ausschussmitglieder persönlich anwesend zu sein.“



Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort geht den gleichen Weg wie Neukirchen-Vluyn. Das heißt: Alle Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse werden bis auf Weiteres an den Haupt- und Finanzausschuss übertragen. Die nächsten Sitzungen des Ausschusses finden am 5. Mai und 16. Juni in öffentlicher Sitzung statt. Im Gegensatz zum Rat habe der Haupt- und Finanzausschuss in Kamp-Lintfort nur 18 Mitglieder – im Rat seien es 45 –, so dass im Ratssaal die Hygiene- und Abstandsregelungen entsprechend besser umgesetzt werden könnten, sagt die Stadt. Die weitere Gremienarbeit, heißt es, soll bis zur Sommerpause so erfolgen.



Moers In Moers entscheidet sich am morgigen Donnerstag, beim regelmäßig stattfindenden Jour fixe der Verwaltungsspitze mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen, ob der Stadtrat im Mai zusammenkommt. „Wenn man sich für die Sitzung entschließt, wird das Gremium in voller Größe tagen“, sagt Stadtsprecher Klaus Janczyk. Um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, müsste dann allerdings ein entsprechend großer Raum für die insgesamt 55 Ratsmitglieder (inklusive Bürgermeister) plus Verwaltungsbank gefunden werden. „Der Hauptausschuss mit 19 Mitgliedern wird am 13. Mai wird auf jeden Fall tagen“, sagt Janczyk. „Im Ratssaal und in der normalen Größe, der Platz dafür reicht definitiv aus.“