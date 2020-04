Eigentümerwechsel in Kamp-Lintfort : Dachsberg bleibt Ort der Kunst und Kultur

Eigentümerwechsel in Kamp-Lintfort

Leo Hennen hat das alte Bergmannsheim am Dachsberg an der Mühlenstraße gekauft. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Der Gebäudekomplex hat einen neuen Eigentümer. Leo Hennen bleibt mit Kunst- und Musikveranstaltungen auf dem kulturellen Pfad des Hauses. Auch der Hochschulverein Novalis kann bleiben.

Ein bisschen versteckt liegt das Haus, Mühlenstraße 258, auf dem Dachsberg in Kamp-Lintfort. Die Sonne scheint durch die Bäume. Ruhe liegt über dem Areal. „Man kommt auf einem anderen Planeten an“, sagt Leo Hennen. Der 27-Jährige ist seit März der Eigentümer und hat sich einiges vorgenommen.

Der Dachsberg ist bekannt als ein Ort für Kunst bei Kunstschaffenden und solchen, die ihre Kunststudien beim Hochschulverein Novalis vertieft haben. Seit 1993 ist der Verein dort ansässig. Ebenfalls auf dem Gelände arbeiten die Künstlerin Edelgard Wittkowski und Bildhauerin und Kunsttherapeutin Barbara Lübbehusen in ihren Ateliers. Im Haupthaus befinden sich im lichten Dachgeschoss weitere Atelierräume. Am Fuße des Dachsberges liegt die Wirkungsstätte von Michaela Vahrenholt, also Kunst kompakt.