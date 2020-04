Corona-Pandemie : Fällt die Freibadsaison in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn ins Wasser?

Ob das Solimare-Freibad in diesem Jahr öffnen wird, ist derzeit noch offen. Dagegen ist das Badewannenrennen im Bettenkamper Meer (rundes Bild) bereits abgesagt worden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Grafschaft Die Freibäder befinden sich in der Warteschleife. Ob und wann sie in diesem Jahr öffnen können, ist derzeit noch völlig unklar. Die Vorbereitungen für eine mögliche Öffnung laufen dennoch.

Von Anja König

Die Freibäder und Badeseen bieten in den Sommermonaten nicht nur eine Abkühlung an heißen Tagen, sondern sind für viele Menschen auch eine willkommene Abwechslung vom Alltag – besonders in Hinblick darauf, dass Urlaubsreisen in diesem Jahr wegen Corona vermutlich nicht wie gewohnt stattfinden können. Doch ob und wie die Freibäder in diesem Jahr öffnen werden können, ist derzeit noch völlig unklar.

Je nach Wetterlage würden die Bäder ab Anfang/Mitte Mai für Besucher öffnen. Mindestens bis zum 3. Mai bleibt die Kontaktsperre bestehen und die Bäder damit geschlossen. Doch wie geht es danach weiter? Ein Mundschutz macht im Wasser wenig Sinn und wie weit könnten Abstandsregeln im Schwimmbad überhaupt eingehalten werden? Mit einer „normalen“ Badesaison ist aktuell nicht zu rechnen. Bei der Enni Sport & Bäder Niederrhein GmbH laufen die Vorbereitungen derzeit dennoch – unter Beachtung des Schutzes der Mitarbeiter, wie Katja Nießen, Pressesprecherin des Unternehmens, auf Nachfrage mitteilt.

INFO Schließung aller Schwimmbäder Bereits seit dem 14. März sind die Enni Schwimmbäder - Enni Aktivbad am Solimare, Enni Schwimmbad am Sportpark Rheinkamp, Freizeitbad inkl. Sauna in Neukirchen-Vluyn – sowie das Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort wegen der Corona-Pandemie geschlossen um eine weiter Verbreitung des Virus zu vermeiden.

Die Enni Sport & Bäder betreibt das Solimare Aktivbad, das Naturfreibad Bettenkamper Meer und die beiden Hallenbäder „Freizeitbad Neukirchen-Vluyn“ und „Sportpark Rheinkamp. „Um Heizkosten zu sparen wurde die Beckenerwärmung in den Bädern runtergefahren. Um diese wieder hochzufahren, bräuchten wir eine Woche Vorlauf. Theoretisch könnten wir Anfang Mai starten“, so Nießen.

„Sobald die Politik grünes Licht gibt, wollen wir natürlich öffnen – selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.“ Wie diese aussehen werden, wisse man derzeit nicht. Darum wolle man sich auch nicht Spekulationen beteiligen. Die Existenz der Bäder sehe man derzeit nicht in Gefahr. Als Zuschussbetrieb würden die Verluste durch den kommunalen Haushalt aufgefangen.

Auch im Panoramabad Pappelsee laufen die Vorbereitungen für die Freibadsaison. Die Außenbecken werden gereinigt und die Grünflächen auf Vordermann gebracht. „Theoretisch könnte geöffnet werden, sobald es die allgemeine Lage in Zeiten von Corona zulässt“, so Jan Bergmann von der Stadt Kamp-Lintfort. Aktuell hoffe die Betriebsleitung darauf, dass eine Öffnung zumindest in der zweiten Hälfte der Saison möglich ist. „Durch die Corona-Reisebeschränkungen wird bei vielen Familien der Sommerurlaub gegebenenfalls ausfallen, da sind Aufenthaltsorte wie Freibäder in Ferienzeiten extrem wichtig. Die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher steht jedoch immer an erster Stelle“, so Bergmann.

Nach aktuellem Wissensstand der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen können durch das hygienebehandelte Badewasser keine Coronaviren übertragen werden. Die Abstandsregeln müssten jedoch auch im Freibad eingehalten werden, auch eine Beschränkung der maximalen Besucherzahl ist denkbar. „Die möglichen Verluste durch eine Komplettschließung für den Sommer lassen sich nicht final bestimmen, es würde auf jeden Fall zu schweren finanziellen Einbußen kommen“, heißt es von Seiten der Stadt. Das Personal wird weiterbeschäftigt und wird aktuell bedingt durch die Schließung zur Unterstützung im Rahmen der Landesgartenschau eingesetzt.

Arno Schwarz, Leiter des DLRG Moers, befürchtet, dass die Menschen auf andere Gewässer ausweichen, wenn die Freibäder geschlossen bleiben. „Der Bedarf ist da, spätestens wenn die Temperaturen weiter steigen, werden sich die Leute Alternativen suchen und Abkühlung in Gewässern ohne Badeaufsicht aufsuchen“, so Schwarz. „Viele sind sich der Gefahren nicht bewusst, die in unbekannten Gewässern lauern. Das könnte ein großes Problem werden.“ Um Wasserrettung an Seen leisten zu können, müssten diese zunächst von der Stadt als öffentliche Schwimmstelle freigegeben werden. Die Stadt wäre dann auch dafür zuständig, eine Wasserrettung, zum Beispiel durch den DLRG, zu gewährleisten.

Doch wie kann Wasserrettung unter Corona-Bedingungen aussehen? „Das wird schwierig“, so Schwarz. „Bei einer Rettung kann keine Schutzkleidung getragen werden oder Abstand eingehalten werden. Man müsste mit einem Bootsführer und zwei Rettungskräften auf dem See patrouillieren. Wie soll da eine Abstandsregelung eingehalten werden?“ Er rät den Menschen besonnen zu bleiben, auch wenn es noch so verlockend ist, sich irgendwo ein kühles Nass zu suchen. „Wir können nur hoffen, dass die Menschen vernünftig bleiben und unbekannte Gewässer vermeiden.“

Da Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind, muss auch das Badewannenrennen im Bettenkamper Meer in diesem Jahr ausfallen. Darauf haben sich die Veranstalter, der Freundeskreis Bettenkamper Meer, die DLRG und die Enni Sport & Bäder, verständigt. Das Spektakel sollte am 1. August stattfinden und lockt an die 1000 Gäste an.