Gottesdienste : Kirchen öffnen ab Mitte Mai wieder für Besucher

Langenfeld/Monheim Die Landesregierung sieht die Möglichkeit, dass Gläubige zeitnah wieder Gottesdienste besuchen können. Die katholischen Gemeinden in Monheim und Langenfeld brauchen noch etwas mehr Zeit.

Ab Mai dürfen Gottesdienste unter Hygiene- und Abstandsregeln wieder öffentlich stattfinden. Das hat die Landesregierung den Glaubensgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt. Die tatsächliche Umsetzung sei aber gar nicht so einfach, berichtet Bernd-M. Wehner, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes der Gemeinde St. Gereon und Dionysius in Monheim. Man habe bereits im Vorfeld geprüft, wie viele Besucher beispielsweise an einem Gottesdienst in St. Gereon teilnehmen könnten und habe aufgrund der Abstandsregeln eine Zahl zwischen 60 und 65 errechnet, sagt Wehner. „Aber wer entscheidet, wer kommen kann?“ Am Freitag wolle sich Pfarrer Michael Hoßdorf noch einmal mit dem Seelsorgeteam abstimmen. Wann man in Monheim wieder gemeinsam in der Kirche Gottesdienste feiern werde, sei derzeit noch offen.