Quartiersleben in Kamp-Lintfort : Rossenray hat einen Quartiershausmeister

Das Quartier ist sein Revier: Seit Anfang März ist Björn Börner für den Stadtteil Rossenray als Quartiershausmeister zuständig. Foto: Jan Bergmann

Die Stadt Kamp-Lintfort setzt auf die Quartiersarbeit. Nach den guten Erfahrungen in der Stadtmitte nimmt sie nun den Stadtteil Rossenray in den Blick. Der Fokus liegt auch auf Sicherheit und Ordnung.

Das Quartier ist sein Revier: Seit Anfang März ist Björn Börner für den Stadtteil Rossenray als Quartiershausmeister zuständig. Dreimal in der Woche ist er auf den Straßen des Viertels unterwegs, sieht nach dem Rechten und sucht den Kontakt zu den Anwohnern, um deren Probleme, Wünsche und Sorgen zu erfahren und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Wir möchten gerne dazu beitragen, das Wohnumfeld und das Wohlgefühl der Bürger im Stadtteil zu verbessern“, erläutert Sozialdezernent Christoph Müllmann die Initiative.

Der neue Quartiershausmeister hat auf seinen Rundgängen nicht nur das nachbarschaftliche Miteinander, sondern auch das Umfeld im Blick: Spielplätze, Stolperfallen auf den Gehwegen, wilder Müll und Verunreinigungen. Ermöglicht wird die im März gestartete Initiative durch eine Kooperation der Stadt Kamp-Lintfort mit der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH. Anregungen aus der Bürgerschaft trägt Börner auf direktem Weg ins Rathaus weiter.

INFO Einwohner und die Stadtteile Stadtviertel Die Stadt Kamp-Lintfort hat rund 38.000 Einwohner. Die Stadtteile sind Dachsbruch, Geisbruch, Gestfeld, Hoerstgen, Kamp, Lintfort, Niersenbruch, Rossenray, Saalhoff und der Stadtkern. Projekt Das neue Quartiersprojekt im Stadtteil Rossenray ist zunächst auf ein Jahr begrenzt.

Die Stadt Kamp-Lintfort hat mit der Quartiersarbeit in der Stadtmitte in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Zusammen mit dem Caritasverband Moers-Xanten orientierte man sich dort in erster Linie an den Bedarfen und Wünschen der älteren Menschen mitten im City-Quartier. Ausgehend vom Cari-Treff wurden die unterschiedlichsten Angebote für die Anwohner geschaffen: gemeinsame Spaziergänge im Quartier zum Beispiel. Es fanden Akteurs-Treffen statt, und eine Zukunftswerkstatt wurde eingerichtet.

Auf gute Resonanz stieß das Sonntagscafé „Café Klatsch“. Auch die Aktionsmeile „Aktiv und Gesund älter werden in Kamp-Lintfort“ nahm hier ihren Anfang. 2020 soll sich die Quartiersarbeit in der Stadtmitte darauf konzentrieren, Erfolgreiches zu bewahren. Die Förderung ist Ende 2019 ausgelaufen. Die Aktionen werden mit vorhandenen Bordmitteln weitergeführt. So soll die Aktionsmeile nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Die Erfahrungen der laufenden Quartiersarbeit hätten jedoch gezeigt, dass perspektivisch weitere Zielgruppen im Quartier in den Blick genommen werden sollten, teilte die Stadt in einer der letzten Sitzungen des Sozialausschusses mit.

„Deshalb haben wir die Quartiersarbeit auf den Stadtteil Rossenray erweitert. Wir müssen raus zu den Menschen und sie dort treffen, wo sie leben“, erläutert Franz-Josef Evers vom städtischen Sozialamt im RP-Gespräch das Konzept. Im Stadtteil leben etwa 4500 Menschen. Aktuelle Erhebungen der Stadt hatten ergeben, dass dort eine überdurchschnittlich große Anzahl Menschen lebt, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sei. Daraus entstünden besondere Herausforderungen. Im Idealfall soll das Quartiersmanagement deshalb das Bestreben haben, einen Stadtteil dahin zu entwickeln, dass sich alle seine Bewohner dort wohlfühlen können. Das geht aus der Vorlage zum Sozialausschuss hervor. Evers konkretisiert das Vorhaben: Der Fokus der Quartiersarbeit liege in Rossenray auch auf den Bereichen Sicherheit und Ordnung.

„Bei meinen ersten Rundgängen habe ich bereits schöne und weniger schöne Bereiche kennengelernt“, erklärt Quartiershausmeister Björn Börner in einer Pressemitteilung der Stadt Kamp-Lintfort. „Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit, bin auf die Menschen gespannt und möchte ein verlässlicher Ansprechpartner für die Anwohner sein. Andererseits habe ich auch eine energische Seite gegenüber Verursachern von Störungen und illegalen Müllentsorgern. Die Menschen im Stadtteil Rossenray sollen sich in ihrem Umfeld wohlfühlen, gerne hier wohnen bleiben und eine gute und funktionierende Nachbarschaft erleben, von der letztendlich jeder Einzelne profitiert“, heißt es weiter.