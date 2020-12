Kirche in Kamp-Lintfort : „Mein Ehrenamt hilft mir für mein Leben“

Kamp-Lintfort/Münste Der 21-jährige Luca Rusch aus Kamp-Lintfort engagiert sich seit vielen Jahren für die Gemeinde St.Josef. Das Bistum Münster erneuert sein Ehrenamtsportal.

r ). Drei Jahre lang hat er die Messdiener von St. Josef in Kamp-Lintfort geleitet, die 72-Stunden-Aktion vor Ort mitorganisiert, im Pfarreirat vertritt er die Anliegen der Gemeinde – doch für all diese Arbeit bekommt Luca Rusch keinen Cent. Der 21-jährige Kamp-Lintforter setzt sich mit ganzer Energie ehrenamtlich für die Kirche ein.

Damit ist er einer von vielen, die der Kirche im Bistum Münster ein Gesicht geben. Weitere Beispiele sind auf dem neuen Ehrenamtsportal des Bistums unter den Kurzlink https://t1p.de/46bf zu finden, das im Dezember online gegangen ist. Dort werden Frauen und Männer vorgestellt, die sich mit ihren Fähigkeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen der Kirche engagieren. Das reicht von der Arbeit in Büchereien über die Leitung von Jugendgruppen bis hin zum Begräbnisdienst, den sie in ihren Pfarreien leisten. Friederike Bude vom Fachbereich Pastoralentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat erklärt: „Mit dem neuen Portal möchten wir die Menschen, die sich in unserem Bistum freiwillig engagieren, in ihrem wichtigen Dienst stärken und andere ermutigen, sich mit ihrem Können und Wissen einzubringen. Die Beispiele im Portal zeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten es gibt, sich unabhängig von Alter, Beruf oder Geschlecht aktiv am Geschehen zu beteiligen.“