Entwicklung der Pandemie : 146 neue Corona-Infektionen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Die Corona-Zahlen im Kreis Wesel sind am Dienstag erneut deutlich gestiegen. Und zwar um 146 auf genau 5500. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Montag wieder unter 200 gefallen und liegt bei 195.

Die Zahl der bestätigten Fälle von nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat einen Sprung nach oben gemacht. Sie stieg von 5354 (Stand Montag, 30. November, 12 Uhr), auf aktuell 5500, wie der Kreis Wesel am Dienstag mitteilte. Das entspricht einer Zunahme von 146 Fällen. Zwölf der 13 kreisangehörigen Kommunen sind von neuen Corona-Infektionen betroffen. Eine Ausnahme bildet Alpen. Die höchsten Zuwächse mit jeweils 29 Neuinfektionen werden für Dinslaken und Voerde gemeldet, es folgen Wesel mit 27 und Moers mit 24. Von allen Corona-Erkrankten gelten heute 4283 als wieder genesen, 45 Menschen sind an oder mit der Infektion gestorben. Somit gibt es jetzt kreisweit noch 1172 aktive Fälle, also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden.