Corona im Kreis Wesel : Inzidenz geht leicht zurück

Kreis Wesel Der Kreis Wesel hat 115 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infizierten kletterte damit auf 5615. Die 7-Tage-Inzidenz ist aber leicht gefallen. Auch in den Krankenhäusern deutet sich eine leichte Verbesserung an.

Die Lage in den einzelnen Kommunen:



Alpen 85 infiziert, plus 5, 65 genesen, 0 verstorben



Dinslaken 1041, plus 24, 798, 6



Hamminkeln 210, plus 2, 161, 1



Hünxe 131, 0, 103, 2



Kamp-Lintfort 489, plus 15, 400, 9



Moers 1457, plus 28, 1139, 6



Neukirchen-Vl. 268, pl. 10, 201, 5



Rheinberg 317, plus 5, 262, 1



Schermbeck 133, plus 1, 115, 0



Sonsbeck 75, plus 1, 56, 4



Voerde 508, plus 1, 343, 6



Wesel 672, plus 20, 499, 2



Xanten 229, plus 3, 184, 3