Serie Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Im Paradiesgarten dem Himmel so nah

Der Paradiesgarten komplettiert das Kamper Gartenreich. Oben links ist das Kloster aus der Vogelperspektive zu sehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Das Kamper Gartenreich am Kloster Kamp wächst zur Landesgartenschau 2020: Der Paradiesgarten schmiegt sich an einen Hang des Abteiberges.

Von Anja Katzke

Der Kamper Abteiberg ist dem Himmel schon bald ein Stückchen näher: Am Hang unterhalb des Klosters Kamp entsteht zurzeit ein Paradiesgarten, der auf einer Fläche von etwa einem Hektar symbolisch Himmel und Erde miteinander verbinden soll. Noch türmen sich auf der Baustelle Erdhügel neben Erdhügel, Bagger fahren über das Gelände, Arbeiter sind mit Schaufeln unterwegs. Zur Landesgartenschau, die am 17. April 2020 eröffnet wird, blühen hier aber Zier-Apfel, -Birne sowie Wild-Kirsche, und eine Terrasse höher spiegelt sich der Himmel in einem Wassertisch sanft, wolkig und blau wider. Der Paradiesgarten, den die Landschaftsarchitekten von „bbzl“ für diesen Bereich der Landesgartenschau ersonnen haben, füllt die Lücke zwischen Altem Garten und berühmtem Terrassengarten und komplettiert das Kamper Gartenreich mit seinem Weinberg, dem Kräutergarten vor der Klostertür und dem Bruder-Konrad-Garten mit dem Walnuss-Baum in der Mitte. Ab September werden im neuen Garten die Bäume gepflanzt. „Im Herbst wollen wir fertig sein“, sagt David Hucklenbroich, stellvertretender Leiter der Abteilung Grünflächen im Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadt Kamp-Lintfort.

David Hucklenbroich von der Stadt Kamp-Lintfort (rechts) betreut das Projekt „Paradiesgarten“. Mit Vorarbeiter Holger Lengermann-Ebbing bespricht er aktuelle Arbeiten auf der Baustelle. Foto: Anja Katzke

Er betreut das Paradiesgarten-Projekt und setzt die Planungen der Landschaftsarchitekten um. „Eine Aufgabe in diesem Umfang bekommt man nicht alle Tage“, sagt der Landschaftsbauingenieur. Die Stadt hat die Federführung übernommen, weil im historischen Bestand gebaut wird. 1123 gründeten die Zisterzienser ihre erste deutsche Abtei – in Kamp-Lintfort. Ein Terrassengarten wurde erstmals während der Amtszeit des Abtes Edmundus von Richterich im Jahr 1700 am Südhang geschaffen.

Info Geistliches und Kulturelles Zentrum Termin Die Landesgartenschau findet vom 17. April 2020 bis zum 11. Oktober 2020 in Kamp-Lintfort statt. Die Dauerkarte für einen Erwachsenen kostet 100 Euro. Zwei Erwachsene mit einer beliebigen Anzahl Kinder im Alter von drei bis 17 Jahren zahlen 210 Euro. Eine Tageskarte kostet 18,50 Euro pro Person. Abteiberg Das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp wird vom gleichnamigen Verein getragen. Neben den Gärten sind die Sonderausstellungen im Gewölbekeller des Klosters und im Museum Kloster Kamp sehenswert. Im Museum wird darüber hinaus die Geschichte der Zisterzienser auf Kamp erzählt. Es gibt einen Klosterladen und ein Café im ehemaligen Refektorium. Info Weitere Informationen zur Landesgartenschau 2020 und zum Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp unter www.kamp-lintfort2020.de und www.kloster-kamp.eu