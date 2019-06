Kunst in Kamp-Lintfort : Kamp-Lintforter Kinder können Kunst

Kamp-Lintfort 30 Kindergartenkinder malten mit Andrea Much. Die Arbeiten sind im Hof der Galerie Schürmann ausgestellt.

Mit vereinten Kräften haben sie am Freitag 30 große, bunt gestaltete Hartschalenplatten an die Wandflächen des Hofes hinter der Galerie Schürmann, Moerser Straße 252, angebracht. Dübel, Schrauben und Bohrmaschinen leisteten ganze Arbeit, um die künstlerischen Arbeiten der Kinder professionell zu präsentieren. Zu sehen sind ganz unterschiedliche Motive auf den Forex-Platten, „da wir nach keinen vorgegebenen Themen malen“, sagt dazu die Kunsttherapeutin und Malerin Andrea Much. Sie arbeitete mit 30 drei- bis sechsjährigen Kindern des Familienzentrums Wirbelwind frei, so dass die kindlichen Fantasien ihren Weg fanden. Die Kinder machten dem Namen ihrer Kita alle Ehre. „Die kriegen das hin“, sagt sie nach all den Erfahrungen. Bereits zum zweiten Mal fand ein solches Projekt statt. „Im letzten Jahr haben wir unter dem Motto ‚Kind of Art‘ mit den Kindern und Künstlern zusammen gearbeitet. Auch ein sehr spannendes Projekt“, so Andreas Verfürth, Inhaber der Galerie Schürmann und zusammen mit Andrea Much der Motor des aktuellen Kunstprojektes.