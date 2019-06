Stadtradeln in Kamp-Lintfort : Kamp-Lintforter erradeln 136.367 Kilometer

Moers Nach dem dritten „Stadtradeln“ in Kamp-Lintfort empfing der Bürgermeister die erfolgreichsten Radler.

Bürgermeister Christoph Landscheidt zeigte sich froh über so viel Engagement: „Das Stadtradeln ist Teil unserer vielfältigen Aktionen zum Klimaschutz. Wir haben uns auf den Weg gemacht nachhaltiger, sauberer und ressourcenschonender in allen Bereichen zu werden.“ Die Stadt habe schon 2016 ein umfassendes Klimaschutzkonzept auf die Beine gestellt und will damit bis 2021 über 16.500 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen. „Die gesparten Stadtradelkilometer kommen da noch obendrauf“ so Landscheidt. Man sehe an den Ergebnissen, dass bereits kleine Veränderungen in der Alltagsmobilität jede Menge für den Klimaschutz tue. In unterschiedlichen Kategorien gab es für die ambitioniertesten Fahrer sogar einen Preis.