Kamp-Lintfort : Boule-Spielen im Terrassengarten kommt gut an

KAMP-LINTFORT Zum zweiten Mal hatte der Laga-Förderverein zur zum sprtlich-geselligen Event eingeladen.

Gespielt wurde auf den Wegen zwischen den Gartenbeeten, was zwar nicht den üblichen Bouleplatz-Bedingungen entsprach, aber man spielte sowieso „nur“ zum Spaß, also ohne Wettbewerb. „Wir wollen mit dieser Aktion einfach ein wenig Werbung für Kamp-Lintfort und unsere Landesgartenschau machen“, erklärte die stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Elke Wimmer. „Außerdem ist es auch eine gesellige Angelegenheit.“ Das war es in der Tat. Eine Dame, die alleine gekommen war, fand sich sofort mit Anja Weiler, deren Nichte und dem Moerser Wolfgang Baier zu einer spontanen Mannschaft zusammen. Sie war zum ersten Mal dabei und fand den Kamper Barockgarten „supertoll für diese Art von Sport“. Da konnte ihr Christine Neervort nur zustimmen. Die 66-jährige Kamp-Lintforterin und ihr Mann Jürgen hatten ein befreundetes Ehepaar aus Oberhausen zur Verstärkung mitgebracht. Die beiden spielen dort in einem Boule-Verein und kannten sich entsprechend gut mit den Regeln aus.