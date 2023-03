Bergmannstradition in Kamp-Lintfort Fördergemeinschaft will mit Laga-Verein kooperieren

Das Jahresprogramm beginnt am 26. März, 12 Uhr, mit einer Baumpflanzaktion am Haus des Bergmanns, die ein Vorbote des Projekts Erdung ist. Am 2. Juni, 10 Uhr, fährt die Fördergemeinschaft zum Trainingsbergwerk Recklinghausen. Am 8. Juni läuft sie bei der Fronleichnamsprozession mit. Am 24. Juni ist sie bei der Extra-Schicht am Schacht IV in Moers dabei. Am 1. Juli lädt sie zu einem Schirrhoff-Festival ein, dessen Planung noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Am 13. August nimmt sie an der Landeskirchschicht im westfälischen Ibbenbüren teil. Am 20. August besucht sie die 100-Jahrfeier des Knappenvereins Sevelen. Am 7. Oktober, 15 Uhr, nimmt sie beim Erntedankfest auf dem Hoogenhof in Saalhoff teil. In der Adventszeit besucht sie am 2. Dezember die Barbarfeier in Xanten oder organisiert am 4. Dezember ihre eigene Feier.