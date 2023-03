Für den täglichen Bedarf, Paketannahme und Lotto In Kamp-Lintfort Gestfeld gibt es „endlich“ wieder einen Einkaufsmarkt

Inge Schlittke war deshalb sehr oft bei Bürgermeister Christoph Landscheidt, berichtet sie – und nun freue sie sich sehr darüber: Im Gestfeld an der Rundstraße 39 hat am Samstag eine Magnet-Minimarkt-Filiale geöffnet. Das ist ein neuer Einkaufsladen für den täglichen Bedarf. Auch Christoph Landscheidt, der die Bewohnerin des Stadtteils im Supermarkt nach ihrem Einkauf wiedererkennt, sagt: „Es ist ganz wichtig, dass hier etwas passiert.“ Zur Eröffnung wurde er von den Geschäftspartnern Viktor Steinert – der in Geldern lebt – und Alexey Perelmuter – aus Dortmund – eingeladen. Dabei sagte er zu ihnen: „Das ist eine echte Bereicherung für den Stadtteil und eine Nadel im Heuhaufen für diesen Ort.“ Die Unterstützung der Stadt Kamp-Lintfort hätten die Marktleiter, und der Einkaufsmarkt habe das Potenzial, das Leben im Stadtviertel zu beleben. „Im Sommer brummt es hier bestimmt“, sagte er – und kündigte an dann einen weiteren Besuch im Markt abzustatten.