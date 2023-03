Straßenverkehr in Kamp-Lintfort Wo auf der Friedrich-Heinrich-Allee jetzt Tempo 30 gilt

Im vergangenen Jahr hatte er eine rund 42.000 Quadratmeter große Fläche auf dem insgesamt 60 Hektar großen Gelände des ehemaligen Bergwerks West gekauft. Auf einem Drittel des Areals will der Investor ab 2024 insgesamt 460 Wohneinheiten realisieren, ergänzt um einzelne Gewerbeeinheiten. In einer der kommenden Sitzungen des Stadtrates in Kamp-Lintfort will die Verwaltung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für dieses Vorhaben auf den Weg bringen. Im Rahmen dieses Verfahrens müssen Gutachten eingeholt sowie die frühzeitige Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit durchgeführt werden. Der Beschluss zur Offenlage soll voraussichtlich im Mai im Stadtrat fallen. „Das Lärmgutachten umfasst den Status quo und gibt eine Vorausschau auf die zu erwartende Bebauung und das damit steigende Verkehrsaufkommen“, erläuterte Dezernent Martin Notthoff das Prozedere. Der technische Beigeordnete will nicht ausschließen, dass es zukünftig nicht nur auf dem aktuellen Teilstück bei einer Tempo-Reduzierung auf der Friedrich-Heinrich-Allee bleibt. „Mit der steigenden Anzahl von Anwohnern wird es auch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben.“