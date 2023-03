Kamp-Lintfort Kleve Neues Semester – neues Glück?

Diversität und Lokalität Der AStA arbeite zurzeit mit dem internationalen Departement an einem gemeinsamen Aktionstag, an dem Diversität im Lokalen gefeiert werden soll. „Wir wollen so unseren Studierenden aus aller Welt die Möglichkeit geben, ihre Kulturen und Länder vorzustellen“, so Oelck. Es werde dann ein buntes Programm für jedermann geben. „So möchten wir das „Fremde“ näher bringen und Barrieren in den Köpfen durchbrechen“. Ein konkretes Datum stehe noch nicht fest, der AStA plane aktuell in Richtung Mai/Juni.