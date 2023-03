Spiel- und Tieroase in Kamp-Lintfort Tierpark Kalisto eröffnet die größte begehbare Wellensittich-Voliere in NRW

Zwei Jahre lang haben sich Stephanie und Reiner Winkendick Vogelvolieren in Europa angeschaut. Ende 2022 ging der lang gehegte Traum der beiden Betreiber der Kamp-Lintforter Spiel- und Tier-Oase „Kalisto“ in die Realisierung – die größte begehbare Vogelvoliere in Nordrhein-Westfalen, die zweitgrößte Deutschlands. Seit wenigen Tagen zwitschert und piept es fröhlich auf dem weitläufigen Areal des Tierparks im Zechenpark. Die Erdmännchen, Alpakas und Ziegen haben neue Nachbarn bekommen. 180 Sittiche bewohnen die Voliere, die das Kamp-Lintforter Ehepaar zusammen mit einem renommierten Zoo-Architekten auf 600 Quadratmetern aufgebaut hat.