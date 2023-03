Spenden-Projekt in Kamp-Lintfort Young-Caritas kann zweite Rikscha anschaffen

Diese zweite Rikscha wurde von Hubertus Tünnerhoff übergeben, der Vorstandmitglied der Gunda-Höhn-Stiftung ist, wofür er den Dank von Caritas-Vorstand Berthold Grunenberg erhielt. Diese Stiftung wird von der Deutschen Bank verwaltet und hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Sie fördert Projekte der Altenhilfe, besonders, wenn diese generationenverbindend sind, wie das Rikscha-Projekt. „Ältere Menschen, die alleine in ihrem Zuhause leben oder ihren Alltag in einer Pflegeeinrichtung verbringen, möchten wir erreichen“, erläuterte Hans-Peter Niedzwiedz, als er das Rikscha-Projekt am Mittwochabend bei einer Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition vorstellte. Er gehört mit Maria Dalsing, Stephan Bilstein und Christoph Kämmerling zu den Paten des Rikscha-Projekts.