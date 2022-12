Bergbau-Ende in Kamp-Lintfort Ein emotionaler Abschied – die letzte Schicht auf dem Bergwerk West

Am 21. Dezember 2012 ging in Kamp-Lintfort eine Ära zu Ende: Mit einer symbolischen letzten Auffahrt nahmen die Bergleute Abschied vom Bergwerk West. Nur wenige Tage später wurde die letzte am linken Niederrhein verbliebene Zeche, die fast 100 Jahre lang Steinkohle gefördert hatte, für immer stillgelegt. Für alle war es ein emotionaler und bewegender Tag. Auch für den Werksleiter Karl-Heinz Stenmans. „Ich erinnere mich noch an die Rede der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Als sie das Rednerpult verließ, fiel sie mir vor Rührung um den Hals“, erzählt der damalige Werksleiter des Bergwerks West lächelnd. Doch die Stille in den folgenden Wochen und Monaten nach dem offiziellen Bergbau-Ende in Kamp-Lintfort hat er heute viel stärker in Erinnerung.