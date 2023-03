Comedy und Humor 2023 in Kamp-Lintfort Wo es mit La Signora und Dave Davis lustig wird

2. November 2023: Dave Davis gastiert mit seinem neuen „Soloprogramm „Live is live“ in der Stadthalle und nimmt sein Publikum auf eine kurzweilige Reise in die faszinierende Welt des Projekts „Leben“ mit. „Das Leben ist ein herausforderndes Werkstück, das jeder mit Humor als treibende Kraft in ein einmaliges Meisterstück verwandeln kann“, sagt der zweifache Gewinner des Prix-Pantheon und Träger des Deutschen Comedypreises. Diese Erkenntnis durchdringe seine witzigen und ehrlichen Geschichten und Lieder, die er mit unbändiger Spielfreude darzubieten wisse, teilt der Veranstalter mit.



18. November 2023 „Vom Leben verwöhnt!“ – das sind die Becker und Frau Sierp ganz sicher nicht. Wer das Kabarett-Duo kennt, weiß, dass es nicht nur beim „Thekentratsch“ immer einen oder mehrere Wege gibt, sich in der Welt der hoffnungslos Gescheiterten, einen festen ersten Platz zu sichern. „Zur Freude des Publikums gelingt den beiden das seit Jahren. Die beiden Damen biegen sich ungeniert, jede auf ihre Art und Weise, ihr Leben zurecht, oder wie man im Ruhrpott sagt: „Die lügen sich inne eigene Tasche“, heißt es im Programm des Kabarett-Abos.



20. Januar 2024 Im nächsten Jahr wird Lioba Albus mit ihrem Programm „MIA – eine Weltmacht mit drei Buchstaben“ in Kamp-Lintfort erwartet. Ihr Thema: „Die Welt besteht aus Göttern und Göttinnen, Fachmännern und Fachfrauen, Königinnen und Königen! Jeder hält sich für gebildet und ist oft nichts weiter als eingebildet. Teilen ohne etwas abzugeben, das ist der neue Volkssport: mitteilen, einteilen und vor allem austeilen. Aus jeder Meinung wird ein Standpunkt. Zeit für MIA, als erprobte Schiedsrichterin einzugreifen“, heißt es im Programm. In temporeichem Rollenwechsel bekommen alle eine Plattform: Die Grillstudiobesitzerin Witta, die Speeddaterin Josefine, der Ranger Rudi und der auf den Hund gekommene Promillphilosoph Detlev.