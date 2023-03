Jubiläum in Kamp-Lintfort Jugendfeuerwehr feiert das 50-jährige Bestehen

„Zusammen mit unserem Team haben wir sehr gute Voraussetzungen für die Arbeit der Jugendfeuerwehr schaffen können“, gratulierte auch Kämmerer und Dezernent Martin Notthoff der Jugendfeuerwehr mit knapp 50 Mitgliedern und dankte besonders den Betreuern und Ausbildern. Auch in Kamp-Lintfort werde das Motto der Deutschen Jugendfeuerwehr „Unsere Welt ist bunt“ gelebt. Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft seien die Namen der sogenannten sieben Werte. „Wir haben damals an der Oststraße trotz anfänglich knapper Ausstattung einen tollen Dienst in der Jugendfeuerwehr erlebt, können heute erfreulicherweise beachtliche Möglichkeiten für die zukünftigen Brandschützer bieten“, betonte Manfred Aurisch als Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr stolz. Für ihn ergibt sich damit ein weiterer Grund zur Freude. Manfred Aurisch gehört nun 50 Jahre der Freiwilligen Feuerwehr an und durfte im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung vom Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen in Würdigung seiner hervorragenden Leistungen die Urkunde über die Verleihung des Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Bronze vom Deutschen Feuerwehrband entgegennehmen.