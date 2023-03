Theater-Premiere in Kamp-Lintfort Viel Applaus für Verwechslungskomödie

In dem Dreiakter sind alle zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber mit den falschen Personen, bis sie im Finale endlich die richtigen Personen finden. 500 Zuschauer waren bei der Premiere am Samstag begeistert. Sie applaudierten lange, als nach gut zwei Stunden Spielzeit der Vorhang fiel, um dann wieder nach oben zu gehen. Das war am Sonntagnachmittag nicht anders. Zuvor hatten sie immer wieder Szenenapplaus gegeben und mit Lachsalven unterbrochen, vor allem wenn sich die Akteure aus unterschiedlichen Motiven eines Hemdes oder eine Hose entblößten.