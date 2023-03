Austausch und Unterstützung in Kamp-Lintfort Cari-Treff stellt sich den neuen Nachbarn im Rathausquartier vor

Kamp-Lintfort · Die Einrichtung, die 2008 eröffnet wurde, bietet Café und Beratung an. Auch eine Kleiderkammer ist dort untergebracht. In dieser Kombination gehörte der Cari-Treff zu den ersten am Niederrhein. Welche weiteren Angebote die Bewohner des Rathausquartiers nutzen können.

19.03.2023, 10:27 Uhr

60 Gäste nahmen am Nachbarschaftstreffen im Cari-Treff teil und ließen sich über die verschiedenen Angebote informieren. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich