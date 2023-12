Von Moers nach Kamp-Lintfort? Das wirklich Traurige am Niag-Umzug

Noch ist die Entscheidung für einen neuen zentralen Standort der Niag nicht gefallen. Die Verhandlungen zwischen der Stadt Kamp-Lintfort und dem größten ÖPNV-Anbieter in der Region laufen, die Gesellschafter-Gremien und die Gremien der Niag müssen noch zustimmen. Dass am Ende aus dem Deal nichts wird, ist aber unwahrscheinlich. Schließlich will der Kreis Wesel bis 2030 klimaneutral im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein. Und: Irgendwo muss man mit der Ausrüstung dafür hin.