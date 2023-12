Hochschulprojekt in Kamp-Lintfort Walnussschalen als Inhaltsstoffe für Kosmetika

Das Problematische an zugesetztem Mikroplastik ist, dass die Partikel mit dem (Ab-)Waschvorgang in das Abwasser gelangen. Die Partikel, die dadurch in die Kanalisation gespült werden, sind so klein, dass Kläranlagen sie nicht filtern können. Robert Beinio und Dirk Bockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der HSRW, haben sich zum Ziel gesetzt, stattdessen natürliche Alternativen einzusetzen. „Eine davon betrachten wir in unserem Projekt näher: Walnussschalen“, so der Professor der Fakultät Life Sciences.