St. Josef in Kamp-Lintfort Pfarrgemeinde feiert 100. Geburtstag

1910 Felix Blumstein, Chemiker des Steinkohlenbergwerks „Friedrich Heinrich“ AG, schreibt einen Brief an das Bischöfliche Generalvikariat in Münster, in dem er „die Errichtung eines Gottesdienstes in Lintfort“ beantragt. Er begründet das mit dem Bevölkerungszuwachs, den es ab 1907 gegeben habe, als das Bergwerk mit dem Abteufen seiner beiden Schächte begonnen habe.

1911 Die Pfarrei Kamp bekommt vom Ziegeleibesitzer Theodor Pauen ein Grundstück geschenkt, um ein Gotteshaus zu errichten. Es liegt an der heutigen Königstraße an der Ecke zur Markgrafenstraße.

1914 Auf dem geschenkten Grundstück entsteht eine Notkirche, heute Josef-Jeurgens-Haus. Lintfort wird eine teilselbstständige Rektoratsgemeinde.

1922 Mit Schreiben des Bischofs Johannes vom 21. November 1922 wird Lintfort Pfarrgemeinde. Erster Pfarrer ist Josef Jeurgens.

1933 Mitten in der Weltwirtschaftskrise wird die Pfarrkirche St. Josef fertiggestellt, deren Bau im Herbst 1932 begann. Bezahlt wird das Gebäude vor allem durch das Bergwerk „Friedrich Heinriche“, das üan der Planung beteiligt ist.