Advent in Kamp-Lintfort : CDU schlägt Investition in Beleuchtungselemente für 2022 vor

Kamp-Lintfort CDU ist erfreut über Übernahme der Weihnachtsbeleuchtung durch die Stadt. Die Werbegemeinschaft sich sich dazu nicht mehr finanziell in der Lage.

Zukünftig beabsichtige die Stadt, diese Leistungen selbst zu finanzieren, teilt die CDU mit. Die Firma sei auch weiterhin bereit, die Leistungen wie im bisherigen Kostenrahmen für die Stadt zu übernehmen. Die vorhandenen Beleuchtungselemente seien der Stadt vor kurzem kostenfrei übertragen worden. Eine Entscheidung fällt in der Sitzung des Ausschusses für Abfall, Straßen und Kanäle am Donnerstag.

Die Übernahme durch die Stadt wertet die CDU als gutes Signal für die Zukunft der Weihnachtsbeleuchtung. „Die Innenstadt hat sich weiterentwickelt. Hierzu gehört auch die Neugestaltung des Karl-Flügel-Platzes am Rathaus sowie der angrenzenden Fußgängerzone und des Umfelds. Um den Karl-Flügel-Platz und auch die anliegenden Bereiche in der Vorweihnachtszeit ebenfalls in einer feierlichen Atmosphäre strahlen zu lassen und damit zu beleben, schlagen wir vor, weitere neue Leuchtelemente und gerne auch das ein oder andere Highlight anzuschaffen“, erklären der CDU-Sprecher des zuständigen Ausschuss ASK Matthias Gütges und die weiteren CDU-Vertreter Martin Blank und Lars Richter.

Die erforderlichen Mittel könnten im Haushaltsplan eingestellt werden, so dass die neuen Elemente der Weihnachtsbeleuchtung in der Vorweihnachtszeit in 2022 eingeweiht werden können. „Wir haben uns vorgenommen, auch mit strukturellen Maßnahmen die Attraktivität aller Innenstadtbereiche zu fördern. Denn nur so ziehen wir Besucher in die City“, fast Simon Lisken, die Initiative seiner Fraktion zusammen. Wichtig sei der CDU hierbei, das die technischen Anlagen und LED-Leuchtmittel dem neuesten Effizienz-Standard entsprechen.