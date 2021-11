Vereinsleben unterm Förderturm in Kamp-Lintfort : Bergbautradition und Jugendarbeit verbinden

Die Landeskirchschicht fand im September in Kamp-Lintfort statt. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition möchte das Interesse von Jugendlichen für die Industriekultur wecken. Ziel ist der Aufbau einer eigenen Jugendabteilung. Bislang gehören der Gemeinschaft nur 16 Mitglieder im Alter bis 26 Jahren an.

Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition wächst, obwohl die meisten Knappenvereine im Ruhrgebiet rückläufige Mitgliederzahlen haben. Ende 2011 gehörten ihr 531 Mitglieder an, Ende 2021 sind es 618. Dazu ist sie finanziell gut aufgestellt, hat ein Vermögen im fünfstelligen Eurobereich. Allerdings fehlt ihr junger Nachwuchs. Nur 16 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 26 Jahren – oder 2,6 Prozent.

Deshalb setzt sich die Fördergemeinschaft das Ziel, Jugendliche für Bergmannstradition und Industriekultur zu gewinnen, um einmal eine eigene Jugendabteilung gründen zu können. „Fünf Jahre lang ist die Jugendarbeit Schwerpunkt“, sagte Vorsitzender Norbert Ballhaus bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend. Erste größere Aktion sei das Projekt „Wohnen, Leben und Arbeiten im ehemaligen Steinkohlenbergbau“ gewesen. Bei der Mitgliederversammlung wurde ein Film gezeigt, der dieses Projekt dokumentiert. Zwölf Jugendliche fertigten in der zweiten Woche der Herbstferien aus Europaletten Sitzmöbel und besichtigten Lehrstollen, Haus des Bergmann und Förderturm.

„Ein Teilnehmer ist nach der Woche eingetreten“, berichtete Mika Eickmans. Er war der erste Jugendliche in der Fördergemeinschaft, hatte die Idee, den großen Förderturm zur Weihnachtszeit zu beleuchten und ist in seiner Freizeit oft in den Räumen der Fördergemeinschaft im Schirrhof, im Lehrstollen oder am Förderturm zu finden. Die Jugend hat in den Vereinsräumen bereits ein eigenes Zimmer.

In den Osterferien soll es wieder ein Projekt für Jugendliche geben, das handwerklich orientiert sei, kündigte Norbert Ballhaus an. Jugendliche seien nur mit langem Atem zu gewinnen, meinte der einstige Markscheider des Bergwerkes „Friedrich-Heinrich/Rheinland“ und Bürgermeister der Stadt Moers. Die Fördergemeinschaft hatte für den 4. Dezember eine Barbara­feier geplant. Um 17 Uhr sollte ein Gottesdienst in der St. Josef Kirche gefeiert werden, der vom Rheinpreußen Orchester begleitet werden sollte. Eine Barbarafeier im Josef-Jeurgens-Haus sollte sich anschließen. Weil die Covid-Regelungen, die dann gelten, noch nicht klar seien und sich weniger als 50 Personen angemeldet hatten, sprachen sich die Mitglieder am Mittwochabend mehrheitlich dafür aus, die Barbara­feier ausfallen zu lassen.

Gleichzeitig regten die Mitglieder an, im April oder Mai zu einem Fest einzuladen, das am Schirrhof gefeiert wird. Es soll wie eine Landeskirchschicht am Schirrhof ablaufen, allerdings in kleinerem Umfang, aber auch mit Gottesdienst, Bergparade und Beisammensein. Termin und Name dieses Frühlingsfestes stehen noch nicht fest.