Gesangsworkshop in Kamp-Lintfort : Singen wie die Mönche im Kloster Kamp

Kamp-Lintfort 17 Teilnehmer zählte ein ungewöhnlicher Workshop im Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp. Unter Anleitung des Musikwissenschaftlers Wolfgang Becker lernten sie die Kunst des gregorianischen Gesangs kennen.

Es war bereits die dritte Veranstaltung dieser Art im Kamper Kloster. Die erste vor drei Jahren kam überraschenderweise so gut an, dass man sich damals für weitere Wiederholungen entschied. Wie schon die Male zuvor, begann auch der diesjährige Workshop zunächst wieder mit einer theoretischen Einführung in die Geschichte des gregorianischen Gesangs, in dessen sakrale Sprache und sein heute nicht mehr gebräuchliches Notensystem.

„Dieser aus dem dritten und vierten Jahrhundert stammende Gesang ist die Basis unserer abendländischen Musik“, erklärte der Musikwissenschafler Wolfgang Becker. „Es handelt sich dabei in der Regel um von Mönchen und Nonnen im Rahmen der Liturgie einstimmig gesungene Gebete. Die meisten davon in lateinischer Sprache.“ Viele davon seien nur noch anhand alter Handschriften überliefert, es gäbe aber auch neuere Interpretationen mit deutschen Texten. Sechs Stücke von einer bis drei Minuten Dauer studierte Becker mit den Workshopteilnehmern an diesem Nachmittag im Rokokosaal des Klosters ein.

„Ich bin zum ersten Mal dabei und fand es dank seiner gut strukturierten Einführung am Anfang gar nicht schwierig, die Stücke nachzusingen. Diese alte Musik ist einfach spannend“, erklärte die 75-jährige Franziska Röhl, nachdem man sich nach einer im Klostercafé mit Kaffee und Kuchen verbrachten Pause um 16 Uhr wieder im Rokokosaal versammelt hatte. Das fand auch der Vorsitzende des Moerser Sängerkreises Georg Bruckmann. Er spielt schon länger mit dem Gedanken, einen Chor für allerdings nicht nur sakrale, mittelalterliche Gesänge ins Leben zu rufen und wollte sich in dem Workshop vor allem mit der damaligen Notenschreibweise vertraut machen. Es folgten noch ein paar weitere musikalische Übungen, bevor die Gruppe dann schließlich gegen 16.30 Uhr als Höhepunkt des Workshops zu einem gemeinsamen Singen in die benachbarte Klosterkirche umzog. „Sie werden hören, dass die Töne hier ganz anders klingen“, hatte Wolfgang Becker vorher angekündigt, nachdem die 17 Sängerinnen und Sänger seines Kurses vor dem Altar in einem Halbkreis Aufstellung genommen hatten. Und so war es tatsächlich. Der dort gemeinsam gesungene Kanon „Laudemus virginem“ und auch die anderen dort an diesem Nachmittag von den Workshopteilnehmern gesungenen Stücke hatten in der Kirche wahrhaftig eine ganz besonders feierliche Akustik. Wenn alles klappt und die Corona-Zahlen hoffentlich bald wieder sinken, wird es voraussichtlich im nächsten Jahr – vielleicht sogar schon in der Osterzeit – einen erneuten gregorianischen Gesangsworkshop mit Wolfgang Becker im „Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp“ geben.