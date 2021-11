Kulturrucksack-Projekt in Kamp-Lintfort : Die Kiste mit dem Zauberdeckel

Kamp-Lintfort Der Workshop rund um die japanische Schreinerkiste war stark nachgefragt. Projektleiter Ingo Stanelle bot das Kulturrucksack-Angebot deshalb zum zweiten Mal an.

Der 48 Jahre alte Walsumer ist ein Holzpädagoge und Instrumentenbauer mit Magisterabschluss in Germanistik, der Schülern das Arbeiten mit Holz näherbringt. So war der Workshop „Japanische Schreinerkiste“ nach wenigen Tagen belegt, den das Kulturbüro der Stadt am ersten Wochenende im November zusammen mit ihm anbot. Dieser ist für Jugendlichen kostenlos, weil er vom Land Nordrhein-Westfalen über das Projekt „Kulturrucksack“ finanziert wird.

„Deshalb haben wir den Workshop noch einmal angeboten“, erklärt Kulturbüro-Mitarbeiterin Jennifer Wachtendonk. „Er war erneut ausgebucht.“ So kamen zehn Jugendliche in den Werkraum der Unesco-Gesamtschule, um am Samstag und Sonntag japanische Schreinerkisten herzustellen. Am Samstag hobelten die Zwölf- bis 16-Jährigen zum Beispiel die vorgefertigten Seiten- und Bodenplatten, um diese genau auf die richtige Länge zu bringen. Sie frästen Nuten oder sie klebten einzelne Bauteile zusammen, die sie außerdem mit Nägeln stabilisierten. Am Sonntag stellten sie die Zauberdeckel her.