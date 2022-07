Musikfest startet am Sonntag in Kamp-Lintfort : Achtung Probe: Hier spielt die Kammermusik

Bei diesen Proben sind Zuhörer willkommen. Sie starten am Sonntag um 10 Uhr. Standorte sind der Schirrhof, der Rokokosaal und die Turnhalle an der Niederrheinschule. Foto: Kammermusikfest Kloster Kamp

Kamp-Lintfort Am Sonntag startet die 18. Ausgabe des Musikfests in Kamp-Lintfort mit den offenen Proben. Zuhörer sind willkommen und erleben die Musiker in einer konzentrierten Arbeitsatmosphäre. An diesem Terminen sind die Proben öffentlich.

Von Anja Katzke

Musiker in einer konzentrierten Proben-Atmosphäre zu erleben und zu erfahren, wie sie Werke von Ludwig van Beethoven, Richard Strauss, Gustav Mahler und Antonín Dvorák in nur wenigen Tagen erarbeiten: Diese Chance bietet nur das Kammermusikfest Kloster Kamp. 17 Musiker aus aller Welt, die alle in großen Konzerthäusern tätig sind, werden Kamp-Lintfort wieder für eine Woche im August zum musikalischen Zentrum machen. Die Probenorte sind der Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee, die Turnhalle der Niederrheinschule sowie der Rokokosaal des Klosters Kamp. Die RP veröffentlicht heute den Probenplan zum Festival.



SONNTAG, 31. JULI



10 bis 12 Uhr Schirrhoff: Gustav Mahler, Klavierquartettsatz; Niederrheinschule: Strauss, Violinsonate; Rokokosaal: Beethoven, Streichquintett c-Moll; 12 bis 13 Uhr Rokokosaal: Piazolla.



14.30 bis 16.30 Uhr Rokokosaal: Beethoven, Klaviertrio op. 1 Nr. 2; Schirrhof: Brahms, Klaviertrio C-Dur.



16.30 bis 18.30 Uhr Niederrheinschule: Strauss, Sextett „Capriccio“; Rokokosaal: Beethoven, Klaviertrio op. 44.



19.30 bis 22 Uhr Rokokosaal: Strauss, Cellosonate; Schirrhof: Strauss, Klavierquartett.

MONTAG, 1. AUGUST



10 bis 12 Uhr Rokokosaal: Catoire Klavierquintett; Niederrheinschule: Dvorak, Terzett op. 74; Schirrhoff: Beethoven, Erzherzogtrio.



14.30 bis 16.30 Uhr Niederrheinschule: Strauss, Cellosonate; Rokokosaal: Strauss, Klavierquartett.



16.30 bis 18.30 Uhr Rokokosaal: Mahler, Klavierquartettsatz; Schirrhof: Strauss, Violinsonate; Niederrheinschule: Beethoven, Streichquintett c-Moll.

19.30 bis 22 Uhr Rokokosaal: Beethoven, Streichtrio Nr. 2, D-Dur; Niederrheinschule: Dvorak, Streichquintett.



DIENSTAG, 2. AUGUST



10 bis 12 Uhr Niederrheinschule: Beethoven, Klaviertrio op. 1 Nr. 2; Rokokosaal: Brahms, Klaviertrio C-Dur.



14.30 bis 16.30 Uhr Niederrheinschule: Richard Strauss, Sextett „Capriccio“; Rokokosaal des Klosters Kamp: Ludwig van Beethoven, Klaviertrio op. 44.



16.30 bis 18.30 Uhr Rokokosaal: Beethoven, Streichtrio Nr. 2 D-Dur; Niederrheinschule: Dvorark, Streichquintett.



19.30 bis 22 Uhr Schirrhof: Catoire, Klavierquintett; Niederrheinschule: Dvorak, Terzett op. 74; Rokokosaal: Beethoven, Erzherzogtrio.



MITTWOCH, 3. AUGUST



10 bis 12 Uhr Schirhoff: Mahler, Klavierquartettsatz; Rokokosaal: Strauss, Violinsonate; Niederrheinschule: Beethoven, Streichquintett c-Moll.



14.30 bis 16.30 Uhr Niederrheinschule: Beethoven, Streichtrio Nr. 2 D-Dur; Rokokosaal: Dvorak, Streichquintett.



DONNERSTAG, 4. AUGUST



10 bis 12 Uhr Niederrheinschule: Tango ohne Bandoneon.



14.30 bis 16.30 Uhr Rokokosaal: Strauss, Cellosonate; Niederrheinschule, Strauss, Klavierquartett.



FREITAG, 5. AUGUST



10 bis 12 Uhr Rokokosaal: Beethoven, Klaviertrio op. 44; Niederrheinschule: Tango ohne Bandoneon.



14.30 bis 16.30 Uhr Schirrhof: Catoire, Klavierquintett; Niederrheinschule: Dvorak, Terzett op. 74; Rokokosaal: Beethoven, Erzherzogtrio.



Samstag, 6. August



10 bis 12 Uhr Rokokosaal: Strauss, Cellosonate.