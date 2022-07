Ehrenamt in Kamp-Lintfort : Freiwilligenzentrale Kali Aktiv sucht ehrenamtliche Helfer

Ehrenamt in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort können sich Interessierte auf vielfältige Weise ehrenamtlich einbringen: Es werden Gitarrenspieler ebenso gesucht wie Menschen, die sich der heimischen Bergbautradition verbunden fühlen. So bringen Anke Stark und ihr Team Hilfesuchende mit Helfern zusammen.

Viele Vereine, Organisationen und Einrichtungen in Kamp-Lintfort suchen ehrenamtliche Helfer. Die städtische Freiwilligenagentur Kali Aktiv hilft und unterstützt bei der Suche. Es werden Ehrenamtliche in den unterschiedlichsten Bereichen gesucht.

Schon ein Einsatz von einer Stunde im Monat sei oft hilfreich und könne etwas Lebensfreude und Farbe in das Leben unserer Mitmenschen bringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Freiwilligenagentur. Auch die freiwilligen Helfer würden immer wieder berichten, wie bereichernd es ist, die Freude und Anerkennung, das Füreinander und Miteinander zu erleben.

Gesucht werden Ehrenamtliche für folgende Bereiche: Ehrenamtliche Familienpaten, die junge Familien mit ihren Kindern entlasten möchten (Angebot des Caritasverbandes Moers-Xanten – Frühe Hilfen Familienpaten); Einkaufen für ältere Menschen und Angehörige von Risikogruppen (Angebot der Stadt Kamp-Lintfort – Seniorenarbeit); Wer sich der Bergmannstradition verpflichtet fühlt, kann dabei helfen, das Erbe des heimischen Bergbaus an den verschiedenen Standorten (Haus des Bergmanns, Lehrstollen, Förderturm, Vereinsheim, Lampensammlung) lebendig zu halten (Angebot der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition Linker Niederrhein).

Der St.-Josef Singkreis such Gittarren- und Akkordeon-Spieler, die immer mittwochs. 15.30 bis 16.30 Uhr Zeit haben (Angebot des Caritas Seniorenzentrums St. Josef. Gesucht sind auch tatkräftige Ansprechpartner für Thekenbetrieb im SCI Jugendcafé Kamp-Lintfort gesucht (Angebot des SCI Jugendcafés Kamp-Lintfort). Das Friederike-Fliedner-Haus sucht Begleitung für eine Rollstuhlfahrerin einmal monatlich zur Lottoannahmestelle.

Interessierte können sich an Anke Stark unter Tel.: 0172 6247140 oder info@kaliaktiv.de wenden. Sie übernimmt gerne die Beratung zu den Angeboten und übermittelt auch die Kontaktdaten der zuständigen Ansprechpartner in den Einrichtungen. Weitere Angebote und Informationen rund um das Thema Ehrenamt: www.kaliaktiv.de. Anke Stark und Lilli Heisler beraten und unterstützen Interessierte auch gerne persönlich im Büro von Kali Aktiv. Es befindet sich in der Außenstelle des Amtes für Soziales und Wohnen, Freiherr-vom-Stein-Str. 32 a.Weitere Info auf der städtischen Homepage.