Hilfe für Eigentümer in Kamp-Lintfort und Umgebung : Finanzamt baut Service zur Grundsteuer-Reform aus

Kamp-Lintfort Die Kapazität der stark gefragten Info-Hotline ist erhöht worden. Zudem gibt es Erklärvideos zum Ausfüllen von Formularen im Internet. Was Sie dazu wissen müssen.

Das Finanzamt Kamp-Lintfort wird die eigens eingerichtete Grundsteuer-Hotline mit weiteren personellen Maßnahmen stärken. „In den Finanzämtern in Nordrhein-Westfalen werden bis zu 200 zusätzliche Kolleginnen und Kollegen an den Telefonen sitzen, um die Anrufe der Bürgerinnen und Bürger entgegenzunehmen. In der Spitze stehen landesweit damit bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch zur Verfügung“, teilte das Finanzamt mit. Das Rechenzentrum der Finanzverwaltung habe zudem die technische Kapazität für die Hotline mehr als verdoppelt. Die Hotlines der Finanzämter könnten so Hunderte von parallelen Verbindungen annehmen. Sobald die Hotline des Finanzamts Kamp-Lintfort ausgelastet sei, werden Gespräche automatisch auf freie Kapazitäten in den umliegenden Ämtern umgeleitet – all dies wirke insbesondere in den frühen Stunden des Tages.