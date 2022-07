Konzerte, Führungen, Abenteuer : Vier Tipps fürs Wochenende in Xanten

Die Livin‘ Sixties geben ein Hafenkonzert (o.l.), die Musiker von Hamaril treten auf, und im APX ist eine Entdeckertour möglich. Foto: Livin' Sixties / wer / arfi

Xanten Haben Sie am Wochenende schon etwas vor? Wir haben vier Veranstaltungstipps für Sie in Xanten: Die Livin‘ Sixties geben ein Hafenkonzert, auch am Rathaus spielen Musiker, Jugendliche zeigen weißes Gold, und im APX wird Geburtstag gefeiert.

Hafenkonzert an der Nordsee „Den Sommer genießen“: Unter diesem Motto spielt die Band Livin‘ Sixties am Sonntag, 31. Juli, von 14 bis 17 Uhr im Hafen Wardt an der Xantener Nordsee. Das Repertoire der Gruppe setzt sich zusammen aus Oldies und aktuellen Songs, Liedermacher-Musik, Irish Folk, Traditionals, Chansons und Liedern in Mundart. Seit 2017 spielen die Livin‘ Sixties um Bandleader Siegfried Kolassa auch unplugged, also unverstärkt – und zwar mit zwei Akustikgitarren, einem Cajon plus Percussion sowie einem E-Piano und Gesang. Der Eintritt zum Hafenkonzert an der Straße Am Meerend 150 in Wardt ist frei. Die Open-air-Veranstaltung findet nur bei geeigneter Witterung statt.

Hamakamp on Tour Der Musiker Peter van Gestel ist wieder in Xanten. Die Stadt ist über die Jahre zu einer zweiten Heimat für den Belgier geworden. Vor der Corona-Pandemie bot er hier regelmäßig Musikcamps an, übte mit Kindern und Jugendlichen, anschließend gaben sie ein Konzert. Am Sonntag, 31. Juli, tritt die Musikschule Hamiral wieder in Xanten auf: ab 18 Uhr vor dem Restaurant Dalmatien, also am Rathaus, in der Nähe des Marktes. Gespielt werden Pop- und Rockstücke. Es ist bereits das dritte Konzert in dieser Woche: Peter van Gestel und die anderen Musiker spielten schon am Donnerstagabend vor dem Rathaus. Am Mittwochabend traten sie schon am Restaurant Hido in Vynen auf.

Gästeführungen im Stiftsmuseum Das Stiftsmuseum zeigt zurzeit die Sonderausstellung „Von Rom nach Xanten – der Künstler Wilhelm Achtermann und das weiße Gold“. Am Samstag, 30. Juli, findet um 15.30 Uhr die nächste Führung von Jugendlichen für Jugendliche und Familien statt – mit den Gästeführern Johannes und Paul. Am Sonntag, 31. Juli, sind um 13 Uhr auch die Erwachsenen eingeladen, sich bei einer Führung durch die Sonderausstellung von den ausdrucksstarken Fragmenten aus Carrara-Marmor faszinieren zu lassen. Ebenfalls am Sonntag zeigt das Stiftsmuseum Xanten um 14.30 Uhr den „Schatz von St. Viktor“. Eine Anmeldung zu den Führungen ist nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Eintritt ins Stiftsmuseum und die Teilnahme an den Führungen ist frei.

Geburtstagsfeier im APX Vor genau einem Jahr wurde der Niedergermanische Limes von der Unesco zur Welterbestätte ernannt – dazu gehört auch der Archäologische Park Xanten (APX). 2021 war eine Feier nicht möglich gewesen, deshalb wird sie am Sonntag, 31. Juli, nachgeholt. Von 11 bis 17 Uhr machen verschiedene Mitmachaktionen und Führungen das Welterbe erlebbar. Für ein authentisches Flair sorgen römische Knochenschnitzer, Schuhmacher und Lehrer. Mehrere Führungen erklären die neuen Forschungen zum Niedergermanischen Limes. Und für Kinder gibt es ein neues Angebot: Mit einem ausleihbaren Welterbe-Rucksack können sie eine eigene Entdeckungstour durch den APX machen.

