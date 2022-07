Verschuldung der Kommunen : So steht Xanten im kreisweiten Vergleich da

Das Rathaus in Xanten (Symbolbild). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Xantens Verschuldung ist in den vergangenen Jahren auf 2426 Euro pro Einwohner gestiegen. In anderen Kommunen im Kreis Wesel ist sie gesunken, in einigen dagegen ebenfalls gestiegen. Ein Vergleich.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Verschuldung von neun der 13 Städte und Gemeinden im Kreis Wesel gestiegen, zum Teil deutlich, wie eine Auswertung des statistischen Landesamtes IT NRW zeigt. Bei den anderen Kommunen ist sie seit 2011 gefallen, unter anderem in Moers. Dennoch bleibt die Stadt hoch verschuldet. Unser Vergleich zeigt die Verschuldung der Städte und Gemeinden insgesamt und umgerechnet pro Einwohner. In Klammern steht die Veränderung seit 2011.

Alpen 13,6 Millionen Euro (plus 64,5 Prozent seit 2011) oder 1084 Euro pro Einwohner (plus 67 Prozent seit 2011).

Dinslaken 199,8 Millionen Euro (plus 398,1 Prozent seit 2011) oder 2971 Euro pro Einwohner (plus 413,5 Prozent seit 2011).

Hamminkeln 45,8 Millionen Euro (plus 18,9 Prozent seit 2011) oder 1696 pro Einwohner (plus 21,7 Prozent).

Hünxe 15,5 Millionen Euro (minus 1,6 Prozent seit 2011) oder 1141 Euro pro Einwohner (minus 1,8 Prozent plus 2011).

Kamp-Lintfort 90,9 Millionen Euro (plus 81,4 Prozent seit 2011) oder 2415 Euro pro Einwohner (plus 84,4 Prozent seit 2011).

Moers 507,9 Millionen Euro (minus 3,2 Prozent seit 2011) oder 4902 Euro pro Einwohner (minus 1,6 Prozent).

Neukirchen-Vluyn 61,8 Millionen Euro (plus 172,7 Prozent seit 2011) oder 2244 Euro pro Einwohner (plus 173 Prozent)

Rheinberg 23,4 Millionen Euro (minus 21,5 Prozent seit 2011) oder 758 Euro pro Einwohner (minus 19,9 Prozent)

Schermbeck 8,8 Millionen Euro (minus 42,3 Prozent) oder 650 Euro pro Einwohner (minus 41,8 Prozent)

Sonsbeck 0,4 Millionen Euro oder 46 Euro pro Einwohner (2011 waren es null Euro).

Voerde 78,8 Millionen Euro (plus 24,1 Prozent seit 2011) oder 2194 Euro pro Einwohner (plus 29 Prozent seit 2011).

Wesel 147,5 Millionen Euro (plus 7,2 Prozent seit 2011) oder 2433 Euro pro Einwohner (plus 7,3 Prozent seit 2011).

Xanten 52,2 Millionen Euro (plus 84,8 Prozent seit 2011) oder 2426 Euro (plus 84,8 Prozent seit 2011).

Weitere Zahlen liefert IT NRW online unter www.it.nrw.

(wer)