Nahverkehr in Kamp-Lintfort : Oma Roswitha fährt jetzt Bus, um ihren Enkel zu sehen

Tobias Jakubowski und seine Oma Roswitha Feller. Foto: Linda Rodrigues Carvalho / NIAG

Kamp-Lintfort Rowitha Feller aus Kamp-Lintfort fährt erst seit einigen Wochen häufiger Bus. Und wenn, dann nimmt die 85-jährige immer eine besondere Linie der Niag. Am einem der letzten Wochenenden war es die 911. Das ist der Grund.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rowitha Feller aus Kamp-Lintfort fährt erst seit einigen Wochen häufiger Bus. Und wenn, dann nimmt die 85-Jährige immer eine besondere Linie der Niag. Vor kurzem war es die 911. Sie schlägt so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einem besucht sie Verwandte und Freundinnen in Kamp-Lintfort und Umgebung, zum anderen trifft sie auf der Fahrt ihren Enkelsohn mal wieder.

Der sitzt seit einigen Wochen ab und an hinter dem Steuer eines Linienbusses der Niag. Tobias Jakubowski, 40 Jahre alt und wie Roswitha Feller aus Kamp-Lintfort, arbeitet bei der Niag eigentlich als Betriebsleiter und kümmert sich darum, dass der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bestmöglich in der Region funktioniert. Bus gefahren ist er dort auch einmal – aber das ist schon etwas her.

Info So viele Fahrten fielen an einem Tag aus Die Lage An einem beispielhaften Werktag Mitte Juli fielen von den 2248 Fahrten im gesamten Netz von Niag und Look 65 über den kompletten Tag verteilt aus, knapp 3,5 Prozent. Auch in den benachbarten Gebieten melden Verkehrsunternehmen laut Niag eine vergleichbare Situationen, bei der Deutschen Bahn werden einzelne S-Bahn-Linien am Wochenende sogar ausgesetzt.

Auskünfte Ausfälle werden in allen ÖPNV-Apps mit Echtzeitinformationen angezeigt, auch in der Niag-App. Aktuelle Informationen über Verkehrsbeeinträchtigungen erhalten Fahrgäste ebenfalls dort und auf der Niag -Homepage: niag-online.de

Wegen des Fachkräftemangels und der Corona-Pandemie sitzen er und andere Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung aber seit einigen Wochen immer wieder auch selbst „auf dem Bock“. Oma Roswitha freut sich: „Ich sehe meinen Enkel jetzt wieder öfter, das ist richtig schön.“ Für private Treffen hat Jakubowski nämlich seit Wochen kaum noch Luft: „Unser Fahrpersonal macht einen super Job und das in diesen Tagen ganz besonders. Wie in ganz vielen Unternehmen fehlen aber auch uns Fahrerinnen und Fahrer. Die Lage ist angespannt“, berichtet er. Die Folge: Derzeit entfallen einzelne Fahrten von Niag und Look in den Kreisen Wesel und Kleve. Hier springen Tobias Jakubowski und seine Kolleginnen und Kollegen aus der Niag-Verwaltung in Moers ein, vor allem an den Wochenenden. „Die Ausfälle tun uns sehr leid. Wir bitten unsere Fahrgäste um Entschuldigung und um Verständnis. Deshalb versuchen wir, die Lücken so gut es geht zu stopfen“, bittet er um Verständnis.

Der anhaltende Personalmangel im gesamten ÖPNV und der derzeit überdurchschnittliche Krankenstand durch Corona bei Busfahrerinnen und Busfahrern treffe auch die Niag mit Sitz in Moers. Jakubowski: „Wir arbeiten aber nach Kräften daran, die Lage weiter zu verbessern.“