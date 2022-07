Musikfest in Kamp-Lintfort startet am Sonntag : Wie gut kennen Sie das Kammermusikfest?

Musikfest in Kamp-Lintfort startet am Sonntag

Kamp-Lintfort Ein Quiz für Musikliebhaber und Freunde des Kammermusikfests Kloster Kamp (31. Juli bis 7. August). Unter allen Teilnehmern, die das richtige Lösungswort erraten, verlost die RP Konzertkarten. So machen Sie mit.

Mit einem Quiz stimmt die RP Moers alle Musikfreunde auf das Kammermusikfest Kloster Kamp ein. Das Festival startet am Sonntag, 31. Juli, mit offenen Proben. Das Rätsel soll aber nicht nur Spaß machen. Es gibt auch etwas zu gewinnen. Unter allen Teilnehmern, die das Lösungswort richtig errätseln, verlost die RP dreimal zwei Karten für die Soiree in der Johanniskirche zu Rayen am Samstag, 6. August, 17 Uhr, und dreimal zwei Karten für das Abschlusskonzert auf Schloss Bloemersheim am Sonntag, 7. August, 18 Uhr. Gesucht wird der Name eines Komponisten. Die in Klammern gesetzten Buchstaben vor der jeweils richtigen Antwort ergeben das gesuchte Lösungswort.