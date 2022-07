Freizeit in Düsseldorf : Filme, Feste und viel Musik

Auf dem Olympic Adventure Camp besteht die Möglichkeit, sich wagemutig in die Höhe zu begeben. Foto: Schaller,Bernd (bs)/Schaller, Bernd (bs)

Düsseldorf Für Kinder ein Abenteuer-Camp am Rhein, für Rockmusik-Fans ein Festival und für Cineasten das Open-Air-Kino: Düsseldorf bietet für jeden Geschmack etwas am Wochenende – oft sogar bei freiem Eintritt. Hier die besten Tipps.

Von Holger Lodahl

Open-Air-Kino Der animierte Filmspaß „Sing – Die Show Deines Lebens“ ist am Samstag im Open-Air-Kino im Rheinpark zu sehen. Es geht um den Koala Buster, der eine große Musical-Show organisieren will. Am Sonntag sind in „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ die Dinosaurier los. Filmstarts sind jeweils gegen 21 Uhr, Karten gibt es online unter www.westticket.de.

Olympic-Adventure-Camp Mit vielen Angeboten aus den Bereichen Abenteuersport, Klettern, Trendsport und der olympischen Sportarten bietet das OAC jede Menge Sport, Spiel, Spaß und Abenteuer. Die Teilnahme ist kostenlos. Das OAC ist für die ganze Familie. Auch für jüngere Geschwisterkinder unter sechs Jahren stehen eine Vielzahl von ergänzenden Angeboten zur Verfügung, sodass sich die ganze Familie beim OAC wohlfühlen kann. Das OAC ist inklusiv und am Apollo-Platz von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Kindertag im Beachclub Am Parlamentsufer am Medienhafen, Rheinufer und Fußgängerbrücke bietet der Beachclub am Samstag ein Kinderfest. Start ist um 12 Uhr. Zum Angebot gehören viele Spiele-Aktionen sowie Vorführungen der Tanzschule Budde, des Zauberers Charly Martin und als Höhepunkt einen Auftritt mit Sänger Volker Rosin. Der Eintritt ist für die Besucher kostenlos.

Musik Open-Air Im Hofgarten-Pavillon präsentiert am Samstag das Matthias-Bergmann-Quartett zeitgenössischen Jazz und andere Musikstile. Beginn des Konzertes aus der Reihe „Jazz und Weltmusik im Hofgarten“ ist um 15 Uhr bei freiem Eintritt.

Auch am Sonntag gibt es ein Open-Air-Konzert im Musikpavillon. In der Reihe „Hofgartenkonzerte“ präsentiert die Kapelle „Zwarte Fanfare“ einen Mix aus Mährisch-Böhmischer Blasmusik und einem modernen Repertoire. Um 11 Uhr ist Beginn bei freiem Eintritt.

Afrika-Festival Bis Sonntag bieten die 16. Kostenpflichtiger Inhalt Afrika-Tage viel Musik, Kunst, Tanz, Workshops, Streetfood, Vorträge und Aktionen für Kinder. Standort ist an der Heidelberger Straße 4. Es ist eine Bühne aufgebaut ebenso wie ein Zelt und viele Info-Stände. Das Programm gibt es online unter www.afrikatage-duesseldorf.com.

Kunst über das Nichtstum Im NRW-Forum gibt es eine neue Kunstausstellung. „The Sweetness of Doing Nothing“ heißt die Schau, die von Illustratoren, Absolventen und Studierenden gestaltet wurde. Zu sehen sind Arbeiten aus den Bereichen der Illustration, Animation, Comics, Markenbranding und Verpackungsdesign, Kunstdruck und Tattoo-Kunst bis hin zu Augmented Reality, Virtual Reality und Gaming. In der Ausstellung sollen die Besucher herausfinden können, was ihre Momente des Nichtstuns sein könnten und welche Bilder in ihren Köpfen entstehen. Das NRW-Forum befindet sich im Ehrenhof. Das Museum hat Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt zur Ausstellung „The Sweetness of Doing Nothing“ ist frei.

Bierbörse Am Wochenende bieten mehrere Brauer und Händler ihre gärigen Produkte in der Benrather Innenstadt und auf der Heubenstraße an. Gut 500 Biersorten können probiert werden. Die Benrather Bierbörse hat Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Jazz am Glockenturm Mit Waschbrettbeat und Teekistenbass-Sound möchte die Band „Wild Wind Skiffle Group“ am Samstag ihre Zuhörenden begeistern. Bei dem Konzert der Reihe „Jazz am Glockenturm“ im Gemeindezentrum an der Petruskirche, Am Röttchen 10, sollen auch Gitarren, Mandoline und Ukulele, Banjo, Harp, Kazoo und Percussion für gute Stimmung sorgen. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro an der Abendkasse.

Musik in der Liebfrauenkirche Am Sonntagabend um 21.30 Uhr beginnt das fünfte Konzert der Reihe „Sommernachtsmusik“ an der Degerstraße. Der Solo-Cellist Ludwig Frankmar präsentiert Musik aus der Renaissance und aus dem Barock. Der Eintritt zu diesem Konzert ist kostenlos.

Krimi-Komödie In der Geschichte „Ein Mords-Sonntag“ wollen drei Schwestern das Verschwinden ihrer Nachbarin aufklären. Was dabei alles schief läuft, können Besucher im Theater an der Luegallee in Oberkassel sehen. Vorstellungen sind Samstag und Sonntag um 15 Uhr, Samstag auch um 20 Uhr.

Boulevard Die Komödie an der Steinstraße ist umgezogen und hat eine neue Heimat im kleinen Saal des Capitol-Theaters gefunden. Gespielt wird dort „Tratsch im Treppenhaus“. Die Hauptrollen in dem rasanten Schwank spielen Heidi Mahler und Peter Millowitsch. Vorstellungen sind am Samstag um 15.30 und um 19.30 Uhr, Sonntag um 18 Uhr. Karten gibt es online unter www.capitol-theater.de.