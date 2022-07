Neue Operationstechnik in Kamp-Lintfort : Beschwerdefrei nach doppeltem Bandscheibenvorfall

Kamp-Lintfort Das St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort hat eine neue endoskopische Wirbelsäulen-Operationsmethode erstmals angewendet. „Ich fühle mich super“, sagt Patient Danny Lüke nach dem Eingriff. So läuft die Operation ab.

Die Klinik für Operative Orthopädie am St.-Bernhard-Hospital setzt für Wirbelsäulen-Operationen nun eine vollendoskopische Methode ein, für die Chefarzt Martin Grummel und Oberärztin Lucia Trepper in einem eigens dafür geschaffenen Trainingszentrum in Baden-Württemberg umfangreich trainiert haben. Das Kamp-Lintforter Haus ist seit 2021 ein von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) anerkanntes Wirbelsäulenspezialzentrum. „Wir verstehen es als unsere Aufgabe als Wirbelsäulenspezialzentrum, nicht nur die Vorgaben für Indikations-, Struktur- und Prozessqualität zu erfüllen, sondern auch, an Innovationen teilzuhaben“, erläutert Martin Grummel.