Musikevent in Moers : Soul am See im Freizeitpark Kapellen

Soul am See im Freizeitpark Kapellen

Moers Der Eintritt ist frei. Welche hochkarätigen Künstlerinnen und Künstler Stadtmarketingchef Michale Birr für den 13. August verpflichten konnte.

(RP) Endlich darf auch das Sparkassen Summer Soul am See im Freizeitpark Kapellen am 13. August wieder ganz ohne Corona-Auflagen durchgeführt werden. Dank der Unterstützung der Sparkasse am Niederrhein konnten der Stadtmarketingchef Michael Birr gemeinsam mit Eventprofi Michael Zajuntz tolle Künstler verpflichten. Den Auftakt macht ab 18 Uhr das Duo Nizzabeat. Sängerin Sigrid Ristow verfügt nicht nur über eine klassische Klavier- und Gesangsausbildung, sondern setzt Akzente mit ihrem Saxofon. Gemeinsam mit ihrem Partner Uwe Thielker sorgt sie mit Synthesizerklängen und elektronischer Musik für eine entspannte Strandstimmung im Sonnenuntergang.