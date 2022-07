Politik in Moers : Grüne fordern Gas-Notfallplan für Moers

Wegen der Gaskrise werden vielerorts Maßnahmen zum Energiesparen getroffen. Zum Beispiel werden die Höchsttemperaturen bei Schwimmbädern reduziert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Moers Die Fraktion hält die Einrichtung eines kommunalen Krisenstabs für nötig. Im Kreis schlagen die Grünen die Absenkung der Raumtemperatur auf 20 Grad in Büro- und Klassenräumen vor. Welche Maßnahmen sonst noch im Gespräch sind.

Von Julia Hagenacker

Die persönliche Einschätzung von Kai Gerhard Steinbrich scheint sich zu bewahrheiten. „Es sieht nicht gut aus“, hatte der Geschäftsführer der Enni Energie & Umwelt in der letzten Sitzung des Enni-Verwaltungsrats Ende Juni gesagt. „Wahrscheinlich wird es dazu kommen, dass wir an vielen Stellen Gas einsparen müssen, nicht nur in den Schwimmbädern, auch in vielen anderen Bereichen.“

Aktuell fließen nur noch 20 Prozent der vorgesehenen Gasmengen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, angeblich weil eine weitere Turbine gewartet werden muss. Bei diesem Niveau wird es Deutschland nicht gelingen, seine Speicher bis zum Winter zu füllen. Die Gefahr einer Gasmangel-Lage und Rezession wächst. Die Grünen im Stadtrat fordern deshalb, dass sich Moers jetzt schnellstmöglich auf die Gas-Krise vorbereitet.

Info Einschränkung der Gas-Lieferung ab 27. Juli Begründung Der russische Staatskonzern Gazprom schränkt die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 ab 27. Juli noch stärker ein. Eine weitere Turbine müsse wegen Wartung außer Betrieb gesetzt werden, teilte das Unternehmen mit.



Menge Die Gaslieferungen würden damit auf 33 Millionen Kubikmeter pro Tag von mehr als 160 Millionen Kubikmeter bei voller Kapazität verringert. Das entspräche nur noch gut 20 Prozent.

Verwaltung und Enni sollten geeignete Notfall-Pläne vorstellen, ein kommunaler Krisenstab müsse gebildet und Handlungsoptionen mit der Politik abgestimmt werden. „Wir brauchen ein Maßnahmenpaket nach eintreffenden Szenarien, Vorschläge für den privaten und öffentlichen Bereich bis zur kommunalen Wärmeplanung“, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag.

In der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause im Juni hatte die von Gudrun Tersteegen und Christopher Schmidtke geführte Fraktion bereits abgefragt, welche Energieeinspar-Maßnahmen in der Grafenstadt ergriffen werden. Die Grünen wollten wissen: Wie ist Moers auf den Notfall vorbereitet?

„Aktuell scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen“, heißt es nun. „Die Gaslieferungen von Gazprom nach Deutschland über Nordstream 1 sind zum kaltkalkulierten Erpressungswerkzeug der Kriegstreiber geworden. Deshalb blicken zu Recht im industrieintensiven NRW alle Städte und ihre Vertretungen mit großer Sorge auf die Versorgungslage im Herbst und Winter und mahnen.“

Welche Unterstützung gibt es, wenn die Gas- und Stromkosten für manche unbezahlbar werden? Will oder kann die Kommune Schwimmbäder schließen oder Raumtemperaturen in öffentlichen Einrichtungen absenken? Welche Bereiche können und müssen aus versorgungs- und anlagentechnischer Hinsicht trotz Engpässen ausgenommen bleiben? Wie sieht der städtische Energiemix aus und wie abhängig ist Moers vom Gas? Viele dieser Fragen seien in anderen Städten längst gestellt und beantwortet, sagen die Grünen. Enni habe bereits erste Maßnahmen ergriffen. Die Zeit dränge nun, den kommunalen Notfallplan vorzubereiten.