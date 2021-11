Kultur in Kaarst : Politisches Kabarett lockte viele Besucher ins Forum

Kaarst Mit „Distel, Berlin“ kam am Samstagabend politisches Kabarett nach Kaarst. Das Ensemble, das im Osten von Berlin seine Wurzeln hat und sich gerne als den Stachel am Regierungssitz bezeichnet, schien von seinen Fans herbeigesehnt worden zu sein.

Die Querdenker-Szene wurde auf humoristische Weise angeprangert: „Eine Demo gegen das Händewaschen, das ist doch absurd.“ Es begann eher seicht, das konnte auch von der enormen Spielfreude nicht verdeckt werden. „Echt geil, wieder mal in Kaarst zu sein“, freute sich der Krauskopf Stefan Martin Müller. Die harten Themen ließen allerdings nicht lange auf sich warten, wobei nicht nur die Politiker ihr Fett wegbekamen. Sie wurden diesmal vergleichsweise schonend angepackt – das liegt vielleicht an der momentanen Orientierungslosigkeit bedingt durch die Koalitionsverhandlungen: Wen soll man jetzt wofür mit dem Distel-Stachel abstrafen? Also bekamen die Bürgerinnen und Bürger ihr Fett weg. Die Kleinkünstler sahen sich offenbar in der Pflicht, Themen, die durch die Pandemie vergessen oder verdrängt worden waren, wieder zurück auf die Tagesordnung zu holen wie zum Beispiel die Flüchtlingsströme.