Umlaufgitter im Kaarster Stadtgebiet : Betriebshof beseitigt Barrieren für Radfahrer

Das Umlaufgitter am Vorster Friedhof wurde entfernt. Foto: Stadt Kaarst

Vorst Die Stadt Kaarst ergreift weitere Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs im Stadtgebiet. In einem ersten Schritt hat der Baubetriebshof nun mehrere Umlaufgitter („Drängelgitter“) abgebaut oder aufgeweitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An den Standorten Brandenburgstraße und am Vorster Friedhof wurden die Gitter komplett entfernt, an der Holsteinstraße (ebenfalls in Vorst) teilweise.

Um spielende Kinder zu schützen, wurde an der Driescher Mitte lediglich der Abstand zwischen den Gittern erhöht. Mit dem Abbau der Gitter sollen Barrieren im Stadtgebiet beseitigt werden. Für Fahrradfahrer mit Anhängern und Lastenfahrräder, aber auch für Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer, stellen die Gitter ein teilweise unüberwindbares Hindernis dar. „Mit dem Abbau der Umlaufgitter ergreifen wir den nächsten Schritt in der Radverkehrsförderung. Wir erhöhen den Komfort für die Verkehrsteilnehmer und machen damit viele Strecken alltagstauglicher“, sagt Verkehrsplanerin Elke Anders. Insgesamt 69 Umlaufgitter prüft der Arbeitsbereich Verkehr auf Antrag des Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschusses.

Nach einer Ortsbesichtigung wird der jeweilige Einzelfall beurteilt. Wenn die Begebenheiten es zulassen, wird das Umlaufgitter dann entfernt. An manchen Standorten können die Gitter allerdings nicht abgebaut werden: zum Beispiel an Spielplätzen zum Schutz der Kinder oder bei entsprechenden gesetzlichen Vorschriften wie beispielsweise an Bahnübergängen.

Die Grünen begrüßen den Abbau der ersten Barrieren im Stadtgebiet. „Wir freuen uns, dass unser gemeinsamer Antrag mit der CDU zum Abbau von Barrieren von der Verwaltung gut umgesetzt wird. Weitere Gitter aus dem Antrag sind in der Prüfung und können sicherlich auch demnächst verschwinden“, schreiben die Grünen auf ihrer Facebook-Seite.

Bereits in der Karwoche im April hatte die Stadt Kaarst die Unterführung am S-Bahnhof in Büttgen barrierefrei umgebaut. Auch das war eine Maßnahme, die von der schwarz-grünen Koalition gefordert worden war. Bis zum Ende der Ratsperiode sieht die Koalition Investitionen von einer Million Euro für den Radverkehr in Kaarst vor, jährlich also 200.000 Euro. Damit sollen neben dem Abbau von Barrieren auch marode Radwege saniert werden.

(NGZ)