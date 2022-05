Kunstobjekt in Kaarst : Brücken-Großplastik muss saniert werden

Kunstobjekt in Kaarst

Kaarst Die Restaurierung des Kunstwerks „Brücken über den Nordkanal“ kostet rund 25.000 Euro. Zudem plant der Kunstverein Nordkanal weitere Maßnahmen.

Seit 2008 steht die Großplastik „Brücken über den Nordkanal“ von Künstler Wilhelm Schiefer an der Endhaltestelle der Regiobahn „Kaarster See“ direkt am Nordkanal mitten im größten Naherholungsgebiet der Stadt Kaarst, dem Vorster Wald. Nun muss das Kunstwerk saniert werden. An den fünf 14 Meter hohen Türmen müssen Holzbalken ausgetauscht, die Konstruktion muss abgeschliffen und mit Holzschutzmittel gestrichen werden. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf insgesamt 25.000 Euro, wie der Kunstverein Nordkanal nun mitteilt.