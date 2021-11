Antrag der SPD in Kaarst : Fahrrad-Unterricht „keine Aufgabe der Jugendhilfe“

Kaarst Die SPD möchte, dass Fahrradfahren und Verkehrserziehung in Kursen für Kinder angeboten wird. Das soll durch die Jugendhilfe gefördert werden. Doch die weist das Ansinnen zurück.

Auf ihrer Klausurtagung zum Haushalt hat die SPD-Fraktion in Wegberg auch über den Punkt Radfahrunterricht/Verkehrserziehung gesprochen. „Wir möchten, dass Fahrradfahren in Kursen angeboten wird. Die Frage ist nun, ob das durch die Jugendhilfe gefördert wird oder nicht“, sagte Göran Wessendorf im Jugendhilfeausschuss, als über die Weiterführung des Familienhilfeplans gesprochen wurde. In einem Antrag an die Verwaltung führen die Sozialdemokraten an, dass durch die Corona-Pandemie viele Kinder an dem Radfahrunterricht an den Grundschulen nicht teilnehmen konnten und sich somit nicht mehr sicher im Verkehr bewegen würden.