Kabarett in Kaarst : Buntes Kultur-Wochenende mit strengen Kontrollen

Wilfried Schmickler rundet das bunte Kabarett-Programm am Sonntag ab. Foto: picture alliance / dpa/Henning Kaiser

Kaarst Die Absage des Hoppeditz-Erwachens in Kaarst ist erst zwei Tage her, am kommenden Wochenende wird dennoch ein buntes Kabarett- und Kleinkunstprogramm angeboten.

Doch die Stadt ist aufgrund der hohen Inzidenzzahlen gewarnt. Zwar sind vorerst keine Veranstaltungen abgesagt, die Lage werde aber im Blick behalten, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt. Für alle Veranstaltungen im Albert-Einstein-Forum gilt die 2G-Regelung, die auch streng kontrolliert wird. Restkarten sind online über 3k.reservix.de oder im Rathaus erhältlich.

Am Samstag tritt das Berliner Ensemble „Distel“ mit seinem neuen Programm „Skandal im Spreebezirk“ auf und belebt die Ästhetik des Kabaretts der 1920er-Jahre neu. Am Sonntag führt das Niekamp-Theater „Pettersson & Findus“ im Forum der Realschule an der Halestraße auf. Das Theaterstück mit den beiden bekannten Figuren ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Im Stück will der kauzige Pettersson sein Gemüsebeet bestellen. Doch sein Kater Findus hält nicht viel von Möhren oder Kartoffeln. Er möchte viel lieber einen Fleischkloßbaum pflanzen. Die beiden Hobbygärtner machen sich also fröhlich an die Arbeit. Doch sie haben die Rechnung ohne die Hühnerdamen Henni und Martha gemacht.

Am Sonntag rundet ab 19 Uhr der Kabarettist Wilfried Schmickler mit seinem Programm „Es hört nicht auf!“, das bunte Wochenende im Albert-Einstein-Forum ab. Der große Politik-Kabarettist zeigt sein neues Programm: gegen Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, Hass und Intoleranz.

Seit dem 1. November erhalten grundsätzlich nur noch Geimpfte und Genesene Einlass zu den Kaarster Kulturveranstaltungen. Schülerinnen und Schüler gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt.

(NGZ)