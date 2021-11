Für Grundschule in Bad Neuenahr : Kaarster verteilen Martinstüten im Ahrtal

Schulleiterin Ursula Bell (l.) und Initiatorin Karin Merzenich. Foto: Merzenich

Kaarst 320 Kinder der Grundschule Bad Neuenahr haben Martinstüten erhalten. Die Idee zu dieser Aktion hatte die Kaarsterin Karin Merzenich.

Äpfel, Clementinen, Nüsse, Süßigkeiten, Buntstifte und frisch gebackene Weckmänner – all das ist in den Martinstüten, die die 320 Kinder der Grundschule Bad Neuenahr erhalten haben. Organisiert, gepackt und persönlich an die Grundschule gebracht haben das Menschen aus Kaarst.

Die Idee zu der Aktion hatte Karin Merzenich. „Wir wollten den Kindern der Region eine Freude machen“, sagt die Organisatorin. In den vergangenen Wochen hatte Merzenich Sponsoren gesucht, die die Aktion unterstützt haben. „Das war nicht schwer, denn auch wir am Niederrhein kennen die Situation im Ahrtal. Es gibt viele, die gern helfen“, so Merzenich.

Am vergangenen Sonntag war Packtag in Kaarst: Es brauchte jede Menge helfende Hände, um aus den angelieferten Kisten mit Obst und den Kartons mit Süßigkeiten die Tüten zu packen und die Weckmänner, die erst am Dienstag frisch gebacken wurden, zu verstauen. „Das war schon eine Logistik-Aktion, bis wir die Tütchen alle hier hatten“, erinnert sich Merzenich. Der Plan, die Grundschulkinder zu beschenken, war schon vor einigen Wochen mit Schulleiterin Ursula Bell abgesprochen worden. „Natürlich habe ich sofort zugesagt, die Martinstüten an unsere Schüler zu verteilen“, erinnert sich Bell: „Für die Kinder ist das eine wirklich schöne Überraschung.“

Aus dem Ahrtal geht ein Dankeschön an Merzenich und die Sponsoren: Der Obst und Gemüsehof Wilms, Rewe Röttcher, Jacobusschützen, Bäckerei Esser, Hendrik Zeiss und Stefan Hügen.

