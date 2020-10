Auszeichnung in Kaarst : Marienheim Hospiz erhält Heimatpreis

Kaarst Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus betonte, dass die Einrichtung ein würdevolles Sterben ohne Angst möglich mache. 120 Gäste aus Kaarst und Umgebung wurden dort im vergangenen Jahr betreut.

Es ist das letzte Zuhause für seine Gäste und damit auch eine Heimat: Das Marienheim Hospiz erhielt in einer Corona bedingten kleinen Feierstunde im Albert-Einstein-Forum den Heimatpreis der Stadt Kaarst. Die zum zweiten Mal verliehene Auszeichnung wird vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Es war eine der letzten Amtshandlungen von Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und in ihrer Laudatio war zu spüren, wie wichtig auch ihr das Hospiz in Kaarst ist: Es ermögliche den Gästen ein würdevolles Sterben ohne Angst, so Nienhaus. Das Marienheim Hospiz wurde von einer breiten Mehrheit vorgeschlagen: Sämtliche Schützenbruderschaften aus Kaarst, Büttgen, Vorst und Driesch unterstützten die Idee ebenso wie die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. Der Vorschlag wurde durch einen einstimmigen Ratsbeschluss angenommen. Ulrike Nienhaus erinnerte an die Gründung des Vereins Marienheim Hospiz am 25. Februar 1996.