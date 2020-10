Fläche in Kaarst gesucht : Ein Hochzeitswäldchen südlich des Tuppenhofs?

Südlich des Tuppenhofes in Vorst bietet sich eine Fläche an, die die Stadt vor kurzem erworben hat. Foto: Klaus Stevens

Kaarst In Kaarst soll es wie in anderen Städten, so unter anderem in Korschenbroich, ein Hochzeitswäldchen geben. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück wird allerdings erst im kommenden Jahr wieder auf der Tagesordnung des dann zuständigen Ausschusses stehen.

Von Rudolf Barnholt

In der vergangenen Bau- und Umweltausschusssitzung war noch keine Entscheidung getroffen worden. Stattdessen war die Verwaltung beauftragt worden, eine Fläche südlich des Tuppenhofs auf ihre Eignung als Hochzeitswiese hin zu prüfen.

Die Stadt hatte einen eigenen Vorschlag gemacht. Sie könnte sich ein Hochzeitswäldchen im Grüngürtel zwischen dem Ortsrand von Kaarst und der A57 vorstellen. Dort, am Wirtschaftsweg im Rottfeld, steht eine rund ein Hektar große Fläche zur Verfügung. Durch die Umwandlung der bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche in eine Streuobstwiese könnte der Ortsrand aufgewertet werden. Obstbäume wären an der Stelle erste Wahl, nicht zuletzt, weil sich das Grundstück unter Höchstspannungsleitungen befindet. Dort ist zu beachten, dass Bäume nicht höher als zehn Meter werden. Der Vorschlag, eine Hochzeitswiese anzulegen, stammt von der Nabu-Ortsgruppe Kaarst, die sich bereits für die Anpflanzung von Obstbäumen ausgesprochen hatte. Bevorzugt sollten alte, vom Aussterben bedrohte Obstbaumsorten sowie regionale Sorten sein.